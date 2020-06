Teade sellest, et Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad augustis Otepääl toimuval DirtFishi rallil, oli ootuspärane. Arvestades seda, et ralli nimisponsor on ühtlasi ka Tänaku suurtoetaja, olnuks valitsevate maailmameistrite eemalejäämine ebatõenäoline. Ent Thierry Neuville’i Eestisse tulek annab kogu üritusele hoopis suurema kaalu. Tegemist pole Tänaku sooloetendusega, vaid näha saab tõelist võidusõitu.