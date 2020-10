Hooaja parima võistluse teinud Tanel Leok teenis Itaalia MM-etapil 14. koha

Kahjuks jäi lõpuks siiski kolm sekundit sellest puudu ja Nermann lõpetas sõidu 22. kohal. Stardi järel võttis esikoha enda kättte Ben Watson (Suurbritannia, Yamaha), kuid esmalt möödus temast Vialle ja ring hiljem samas kohas ka Geerts. Sarja kaks kiiremat said taas seejärel omavahel mõõta võtta, kui avasõidus võttis esikoha Vialle, siis teises sõidus suutis Geerts prantslasest mööduda ja ise sõiduvõidu võtta. Vialle lõpetas teisena ja Watson kolmandana. Etapi kokkuvõttes jäid Nermannil punktid võtma ja kirja läks 25. koht, sarja kokkuvõttes on ta 8 punktiga 37. kohal. Esikoha teenis 47 punktiga Geerts, teise koha samade punktidega Vialle ja kolmas oli 36 punktiga Thomas Kjer Olsen (Taani, Husqvarna). Liidrina jätkab 478 punktiga Vialle, teisel kohal on 432 punktiga Geerts ja kolmandaks tõusis 348 punktiga Jed Beaton (Austraalia, Husqvarna).

MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.