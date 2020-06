Helgem tulevik paistab? Eesti motospordis astuti erakordne samm

MTÜ Eesti Motospordi Akadeemia eesotsas Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi asejuhataja Martin Moosesega on töötanud juba pikalt selle nimel, et Eestis saaks tegutseda esimene spordikool, mis keskendub ainult motospordile. „Aastaid tagasi tahtsid mu lapsed hakata tegelema motospordiga, kuid Eestis polnud väga kohta, kuhu lapsi trenni viia,” rääkis Mooses Eesti Päevalehele. „Kuna kindlat kohta ei leidnud, hakkasime ise sellega tegelema.”

Moosese juhitud MTÜ tegutseb koos Äksi39Teamiga, kus ta ise aitab treeninguid korraldada. „Äksiga koostöös olemegi praegu loomas motospordikooli. Meil on haridusministeeriumile spordikooli staatuse saamise taotlus esitatud ja loodame hiljemalt kolme-nelja nädala jooksul vastuse saada,” rääkis ta mai teises pooles. „Kui näiteks kergejõustiku- ja korvpallikoole on Eestis mitmeid, siis motospordikoolina oleks see esimene. Klubiliselt oleme tegutsenud juba kaks aastat ning kuna laste arv ja huvi on suur, tahame viia asja üle paremini organiseeritud ja kvaliteedi mõttes kõrgemale tasemele.