Hea uudis: Tanel Leoki sõidud motokrossi MM-sarjas hakkavad jõudma Eesti televaatajani

Lepingu kohaselt on TVPlay spordikanalitel ja voogedastusteenusel TVPlay Premium õigus näidata tänavusel hooajal motokrossi MM-sarja kõiki 19 etappi ja Rahvuste Motokrossi, mis sel aastal sõidetakse septembri lõpus Hollandis Assenis. Kokku jõuab otsepildis eetrisse 43 tundi tipptasemel motokrossi ning lisaks veel 22 kokkuvõtvat saadet iga võistluse ajal.



Spordikanali TVPlay Sports sisujuhi Kalev Kruusi sõnul on MXGP kahtlemata kõige mainekam ja võimsam krossisari maailmas. “See on sama oluline, kui MotoGP mootorrataste ringrajasõidus,” selgitas Kruus. “Meie parim krossisõitja Tanel Leok on läbi aegade noppinud MX1 klassis kolm etapivõitu ning lõpetas mullu MM-sarja 18. kohaga. Lisaks talle on võistlustules veel kaks sõitjat Baltimaadest – eelmisel aastal MM-sarjas ühe koha võrra Leokist tahapoole jäänud Arminas Jasikonis Leedust ning kaks korda Läti parimaks sportlaseks valitud Pauls Jonass, kes on saanud MX2 klassis tervelt 11 etapivõitu ning lõpetas mullu kogu MM-sarja 2. kohaga ja aasta varem võttis kokkuvõttes koguni võidu.”



Tänavuse MM-i esimese etapi vahele jätnud Tanel Leok kavatseb mõne erandiga kõik ülejäänud sõidud kaasa teha. "Võib-olla juulis ja septembris Aasia etappidele ei sõida, see sõltub suuresti sponsoritest, aga teistel olen kindlasti kohal,” ütles Leok. "Jätkan sõitmist Husqvarna tsiklil, trenni olen saanud teha korralikult, enesetunne on hea. MM-etappidel kohad esikümnes oleks suurepärane, aga eks paistab.”