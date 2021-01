Hea uudis noortele rallihuvilistele: taaselustati noorteralli Eesti meistrivõistlused

Noorte meistrivõistlused toimuvad Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvaralli karikavõistluste raames, mille esimene etapp on kavas 23. jaanuaril Raplamaal. Osalemise muudab odavaks asjaolu, et startimiseks sobib tavaline tänavasõiduauto, kuid on loodud ka võimalus eriettevalmistusega võistlusautoga sõitmiseks.

Mitmel varasemal aastal võistlesid noored rahvaralli karikasarjas oma klassides, kuid meistritiitlit välja ei antud. „Eesti meistritiitel lisab noortele motivatsiooni ning sarjale kaalu,” rääkis EAL-i rahvaspordikomitee esimees Argo Nurs. „Rahvarallide kiiruskatsed on lihtsamad ja lühemad kui n-ö suures rallis ning kiirused väiksemad, sobides hästi algajale võidusõitjale.”

Noorte meistrivõistlustel saab üldjuhul startida alates 12. eluaastast. „Mõistagi on noor roolis vaid liikluseks suletud lisakatsetel, liikluses juhib autot täiskasvanud kaardilugeja,” lisas Nurs.

Rahvaralli raames toimuv noorteralli on heaks ettevalmistuseks, millelt liikuda edasi näiteks ralli Eesti meistrivõistluste osana toimuvale Estonian Junior Challenge´ile.

Hooaja avaetapile registreerus kahes klassis 23 noort, kuid ühtekokku pani end rahvarallile kirja 130 ekipaaži, mis on ka maksimaalne osalejate arv. „Huvi on väga suur – osalejate limiit täitus 12 tunniga,” rääkis Nurs. „Mõningaid täiendusi tegi alakomitee ka rahvaralli tingimustes, nii näiteks annavad uued võistlusklassid võrdsemad võimalused eri veoskeemidega autode kasutajatele.”

Alamkomitee esimees lisas, et 23. jaanuaril toimuval hooaja avavõistlusel kehtivad mitmesugused piirangud ja erinõuded nakkusohu vältimiseks.

Viimati anti noorterallis Eesti meistritiitlid välja 2013. aastal.

Rahva- ja noorteralli esialgne kalender:

23. jaanuar – Raplamaa rahvaralli

20. veebruar – Pandivere Talv

5. juuni – Lääne–Eesti rahvaralli

09-10. juuli – Kihelkonna rahvaralli

18. september – Läänemaa rahvaralli

5-6. november – Hiiumaa rahvaralli