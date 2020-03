Hea rada paneb Harri Kullase silmad särama

“Mulle meeldib, kui tiim töötab minu jaoks sama palju kui mina nende jaoks ning kõigil on arusaam, et kõrgete kohtade eest võitlemiseks on vaja teha väga palju rasket tööd,” lisab ta. Ka sel aastal teeb Harri kaasa mõned MM-etapid radadel, mis talle meeldivad. “Kui need võistlused lähevad edukalt ning tean, et olen andnud endast 100%, on mul selle üle väga hea meel,” selgitab Harri. “Kui aga tulemus ei ole päris see, mida lootsin, siis ei põe ma sellepärast veel päevi peale võistlust. Päeva lõpuks tean, mis tingimustel sõidavad mehed esikümnes ning mis tingimused on minul.”

2020 hooaja sihiks on võit Inglismaal

Teist hooaega sõidab Harri Cab Screens Deos Group Honda meeskonnas kahes Inglismaa tipp sarjas. Nii MX Nationals sarjas kui ACU Briti meistrivõistlustel püüab ta esikohta.

Kuna Briti MV-l osalevad kõik MM-i kaasa tegevad kohalikud sõitjad, on seal kindlasti rohkem publikut. Seega on Briti meistrisari ka natuke kõvema tasemega. Päevad on väga tempokad ja raja ääres väga muud ei jõua toimuda peale sõitude.

MX Nationals sarjas, mille Harri 2019. aastal võitis, on rohkem klasse ja päev on pikem ning publik koosneb pigem perekondadest ja tiimide liikmetest.

“Olen Inglismaal sõites väga rahul. Mul on Inglismaa mõistes suurepärane tiim, kes on huvitatud arenemisest ning koos oleme juba väga häid lahendusi leidnud. Julgen isegi öelda, et tegu on minu senise parima eratiimiga,” kiidab Harri.

Sama kinnitab ka meeskonna juht Lee Webber. “Me pole kunagi üksteisele midagi teravalt öelnud, kuna soovime mõlemad kirglikult edu saavutada,” ütleb ta. “Nüüd, kui oleme aasta koos töötanud, saan ma Harrile sõidu osas ja nendes küsimustes, kus tal on minu meelest veel arenguruumi, rohkem nõu anda. Kuid olgu heas või halvas, ma olen Harriga alati aus ning olen kindel, et ta hindab seda.”

Meeskond ja sõitja nõuavad endalt palju

Webber meenutab, et kohtas Harrit esmakordselt 2018. aasta Asseni MM-etapil ning kahe kuu pärast oli leping 2019. aastaks sõlmitud. “Otsisin sõitjat, kes oleks Briti meistrivõistlustega ja radadega tuttav ning sõidaks tippkonkurentsis,” selgitab ta. “Kui aus olla, siis polnud Harri mu esimene valik. Olin paari teise sõitjaga kontakti võtnud, kuid need suhted ei arenenud edasi, nii et ühel päeval autoga sõites tuli Harri nimi mulle lihtsalt uuesti meelde.”

Webber helistas esmalt Harri endisele tiimijuhile Mark Chamberlinile, kes kinnitas, et koostöö Harriga sujub suurepäraselt, ja sealt arenes suhe Harriga väga kiiresti edasi. “Esimesel aastal võitsime seitsmelt Briti MV etapilt viis poodiumikohta ning saime üsna veenvalt MX Nationals tiitli,” on Webber möödunud aastaga rahul.

Nii meeskonna kui Harri nõudmised iseendale ja eesmärgid on kõrged. “Kahtlemata on Harri iseenda suhtes nõudlikum kui meeskonna vastu ning võib tunda üsna tugevat pettumust, kui teab, et ei saavutanud seda, milleks ta võimeline on,” lisab Webber.