Harri Kullas sai Hollandi MM-etapil 13. koha

MXGP klassi avasõidus tegi ilusa stardi Harri Kullas (Honda). Esimeste kurvide järel esikümnes olnud Kullas langes aga mõne ringiga ülirasketes tingimustes 20 parima seast välja. Kogu sõidu võitles Harri, et punktikohale jõuda. Vahepeal boksis uusi prille võtmas käinud Harri lõpetas sõidu aga 21. kohal ja jäi esimesena punktidest ilma. Tanel Leoki (Husqvarna) hetkevorm ei lubanud tal üldse sõitu lõpuni tulla ja kirja läks talle kolmekümnes koht. Kõige kehvemalt stardikohalt startima pidanud Tim Gajser (Sloveenia, Honda) näitas, et ka sealt on võimalik hea start teha. Gajser pääses kiirelt top 5 sisse ja esimese täisringi lõpuks oli ta üllatuslikult möödunud nii Jeffrey Herlingsist (Holland, KTM) kui ka Jorge Pradost (Hispaania, KTM) ja asus sõitu juhtima.

Gajser ei vaadanud kordagi tagasi ja sõitis eest ära ka planeedi kiireimaks liivasõitjaks peetaval Herlingsil. Lõpuks võttis Gajser 21 sekundilise võidu Herlingsi ees. Hea sõiduga tuli kolmandaks Arminas Jasikonis (Leedu, Husqvarna). Teises sõidus Kullas nii head starti ei suutnud teha, kuid seevastu tuli sõit ise tal välja palju paremini kui esimene. Kullas hakkas ränkraskel rajal avaringi top 15 positsioonilt vaikselt ettepoole rühkima. Sõidu keskel tõusis Kullas juba kaheksandaks. Siis said temast mööda aga Clement Desalle (Belgia, Kawasaki) ja Glenn Coldenhoff (Holland, GasGas). Rohkem Harrist keegi enam mööda ei saanud ja Kullas tuli finišisse kümnendana. Ka Tanel Leok suutis teise sõidu lõpuni sõita ning avas samuti oma selle aastase punktiarve kui ta lõpetas sõidu 18. kohal.