Harku järvel sõideti Tallinn Open 2019 veemotospordis

Alternatiivradade lõpus olid nad juba koos ja panid järgmises pöördepois küljed korralikult kokku ja mõlemad lendasid vette. Markusel õnnestus kiiremini minema saada ja ta asus sõitu juhtima, kuni tegi sõiduvea ja Marten pääses mööda. Martenile tuli ka teine sõiduvõit ja kokkuvõttes SKI GP1 klassi esikoht.

SKI Ladies GP1 klassis oli Eesti tüdrukutele tulnud konkurentsi pakkuma möödunud hooaja maailmameister lätlanna Krista Uzare. Põhivõistlus käiski sellel aastal Euroopa meistriks tulnud Jasmiin Üprausi ja Krista Uzare vahel. Jasmiin võitis mõlemad sõidud ja võttis kokkuvõttes esikoha, teine oli Krista Uzare ja kolmas Elina Kaarneem.

Päeva võimsaimas klassis Runabout GP1 tegi head sõitu Valeri Trujevtsev, kes võttis kahe sõiduvõiduga klassi üldvõidu. Teise koha pärast käis võidusõit Erki Laiakase ja selles klassis debüüti tegeva Mattias Siimanni vahel. Viimases sõidus osutus Siimann kiiremaks ja võttis võistluselt teise koha. Erki Laiakask oli kolmas.

Ringrajapaatides tegi head meelt näha noorteklassis GT-15 stardis kahtteist paatkonda. Kolme sõidu kokkuvõttes võttis esikoha Sten Ivanov, teiseks sõitis ennast MM-il pronksile tulnud Nils Slakteris Lätist ja kolmas Kalvin Thomas Royster.

Kõva võidusõit käis ka GT-30 klassis, kus nädalapärast selgitatakse Euroopa meister Rootsis. Kärol Soodla ja Aivar Kommisaar pidasid kõik kolm sõitu kõva duelli esikoha pärast. Esimesed kaks sõitu võitis Kommisaar ja kolmandas oli kolmas. Kärolile tuli kahest sõidust teine koht ja kolmandast sõidust võit. Kokkuvõttes läks esikoht napi 25 punktiga Aivar Kommisaarele, teine oli Kärol Soodla ja kolmas Märten Arula.

OSY-400 klassis näitas parimat hoogu lätlane Janis Badaukis, kes kahe sõiduvõidu ja ühe teise kohaga võttis esikoha. Teiseks tuli Rene Suuk ja kolmas oli Joris Guze Leedust.

Klassis F-125 jaoks oli startide alguses liiga kõva tuul ja alles päeva lõpuks selgitati selle klassi võitja ühe sõidu tulemusena. Parimaks osutus Sanna Aaslav-Kaasik, teine koht läks Erik Aaslav-Kaasikule ja kolmas koht kuulus Viktoria Soodlale.

Sellel aastal esimest hooaega klassis Formula-4 võistlevale Stefan Arandile oli tulnud konkurentsi pakkuma Leedulane Paulius Stainys. Esimene sõit sai Stefan hea stardi ja juhtis sõitu kuni lõpuni. Teises stardis aga pani leedulane oma kogemuse maksma ja sai Stefanist mööda. Kolmanda sõidu võit kuulus ka Stainysele ning kokkuvõttes tuli ta klassis F-4 Tallinn Open 2019 võitjaks.

„Sellist võistluse formaati nagu Tallinn Openil me ei ole varem kasutanud, kus jettidel ja ringrajapaatidel toimub võistlus koos. Samas see õnnestus ilusti ja võimalusel on plaanis ka tulevikus sellist suurvõistlust korraldada. Võistlust külastanud Läti Veemotospordi Föderatsiooni president Atis Slakteris pidas seda formaati heaks mõtteks ja lubas selle idee Lätti kaasa viia.“ võttis võistluse kokku peakorraldaja Algo Kuus.