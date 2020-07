Hannes Soomeri pikk ootus saab läbi

Augusti keskel käis Soomer koos meeskonnaga samuti Hispaanias, Aragonis, testimas. “Sõitsime väga palju kilomeetreid, üle 300 päevas,” rääkis Soomer.

Temal ja ka teistel sõitjatel oli mõningaid probleeme pidamisega. 0-seguga rehv oli libe, sekundi võrra kiiremaid aegu sõideti hoopis 1-seguga rehviga. Üldiselt hindas Soomer testi kordaläinuks ja on MM-sarja teiseks etapiks hästi ette valmistunud.

Kallio Racingu meeskonna juht Vesa Kallio ütles, et Aragoni testis läbiti palju kilomeetreid, mis on hea viis uue hooga alustamiseks. “Aragonis oli meil veidi probleeme pidamisega, samuti nägime vaeva heade seadete leidmisega, kuid nüüd on meil tulevasteks Aragoni võidusõitudeks kõik vajalikud seadistused olemas,” ütles Kallio.

Kallio lisas, et sel talvel käis meeskond Jerezes testimas ning toona näitas Hannes väga paljulubavaid ringiaegu. “Hannese kuues koht Austraalias ei olnud lihtsalt õnnelik juhus,” lisas Kallio. “Jerezesse läheme võitlema esiviisiku kohtade nimel!”

Supersport klassi MM-sarja kalender on seoses koroonapuhanguga oluliselt muutunud. Eelmisel nädalal teatas promootor, et kahjuks ei toimu sel aastal etapid Inglismaal, Kataris ja Hollandis. Jerezele järgnevad etapid 8.-9. augustil Portugalis Algarves, 29.-30. augustil ja 5.-6. septembril Hispaanias Aragonis, 19.-20. septembril Barcelonas, 3.-4. oktoobril Prantsusmaal Magny-Cours’is, 10.-11. oktoobril Argentiinas ja 7.-8. novembril Itaalias Misanos.

Esmakordselt on Supersport klassil ühel võistlusnädalavahetusel kavas ka kaks võistlussõitu. Esimene võistlussõit toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 16:15, teine pühapäeval kell 13:30.

Aragonis oli kuum, üle 30 kraadi, ja sama palav saab olema ka Jerezes. Soomeri sõnul tuleb kuumusega olla ettevaatlik, et ei hakkaks tsiklit ekstreemsetes oludes üle seadistama. Oma jälje jätavad ka koroonaga seotud meetmed: kõik rajal viibijad peavad kandma maske (Kallio Racingul on need spetsiaalkujundusega), mis kuumusega pole sugugi lihtne, samuti pole rajal pealtvaatajaid.