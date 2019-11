Hannes Soomeri hooaja 14 eredat hetke: napimast pääsemisest olulisema õppetunnini

Aprilli keskel Assenis, Hollandis. Kvalifikatsiooni ajal hakkas lund sadama; pühapäeva hommikuses warm-up'is oli rajal 2 kraadi ja õhus 3 kraadi. Võidusõiduks „küttis“ ilma lausa 5 kraadi peale! Arvan, et olin stardirivis ainuke mees, kes üldse kunagi selliste temperatuuridega ükskõik millise mootorratta seljas oli istunud. Kvalifikatsioon läkski mul väga hästi, kuna jõudsin enam-vähem ringi enne lund ära teha ja sain startida neljandalt kohalt. Allkiri: Hannes rõõmustab kvalifikatsiooni 4. aja üle, peas Asseni tingimustesse sobiv läki-läki.



5. Kõige pikem sirge

Kõik sirged tundusid üsna pikad. Kõige valusam sirge, või sirge, kus ma kõige rohkem kaotasin, oli ilmselt Argentiinas. Seal kulgeb sirge algusest lõpuni ülesmäge ja on väga aeglase väljumisega, kus ei saa palju võita. Ametlikult on kõige pikem sirge Kataris, mille stardisirge on 1068m pikk.



Hannes San Juani Villicumi ringraja pikal mäkkesuunduval sirgel; värskelt asfalteeritud rada „hiilgas“ ka tohutu tolmukattega. Foto: Vaclav Duska Jr., Erakogu



6. Kõige õnnestunum möödasõit

Ilmselt oli see Magny Cours'is esimesel ringil ja 5. kurvis Seal sain väga mitmest korraga mööda ja pärast sõitu data't vaadates tuli välja, et ma kasutasin seal esipiduris tavalisest umbes 3 korda rohkem jõudu. Sama manöövri ajal kaotasin kellegagi kokku sõites oma mootorratta küljest detaili, millele pannakse tagumine pukk. Detail on mootorrattal sellises kohas, et kui keegi ütleks, et ma peaks selle nüüd küljest ära sõitma ja ise püsti jääma, siis ma kindlasti seda teha ei oskaks. Müstika!



Septembri lõpus Magny Cours'is tegi Hannes avaringil enda jaoks hooaja parima möödasõidu. Foto: Vaclav Duska Jr., Erakogu



7. Kõige ebaõnnestunum manööver

Doningtoni etapi viimane ring. Olin kuues ja viienda kohaga umbes poole sekundi sees. Mul oli rehv sõidu lõpuks vähem kulunud kui viiendal kohal minu ees ja ma olin eelnevad kolm ringi üsna lihtsa vaevaga tal järgi sõitnud, haududes plaani, kus mööda saada. Üritasin ühest S-kurvist võimalikult head väljumist saada, et järgmisesse kurvi rünnata. Väljumisele keskendudes läksin kurvi sisse natuke teisiti, kui varem sõidu vältel, ja kukkusin. Väga, väga, väga ebaõnnestunud manööver ja jääb kauaks meelde. Allkiri: Doningtonis, kus Hannes möödasõiduvõimalusele keskendudes väljus ühest S-kurvist väga ebaõnnestunult.

8. Kõige enam kulunud rehv