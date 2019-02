Hannes Soomer: võtsin sõiduviga parandades liigse riski

Võidusõitu startis Soomer (MPM WILSport Racedays) kümnendalt positsioonilt. Hommikuses warm-up sõidus sõitis ta stabiilselt kiireid ringe, saades kokkuvõttes kirja kuuenda ringiaja. Supersport klassi võidusõit Phillip Islandi rajal oli väga sündmusterohke, oli mitmeid kukkumisi ja palju dramaatilisi kohavahetusi, lisaks tuli kõigil sõitjatel ette võtta kohustuslik boksipeatus rehvivahetuseks.

Hannes sõitis kahes esimeses rajasektoris väga kiiret aega, olles esimese viie seas, kuid eksis kahel esimesel ringil viimases sektoris. Sõiduviga püüdis ta korrigeerida esimeste sektoritega, ent võttis liigse riski, mis lõppes kukkumisega.

„Riskeerisin liigselt. See viga ei olnud nii suur, et ei oleks saanud seda järelejäänud sõiduga rahulikult tagasi teha. Eriti arvestades kogu sagimist, mis võidusõidu jooksul rajal toimus, paljud kaotasid ka rehvivahetusega aega,“ ütles Soomer. „Aga ma tean pärast Austraaliat, et kiirus on mul tipus heitlemiseks olemas ja ka mootorrattaga liigume õiges suunas.“

Supersport klassi esimese MM-etapi võitis šveitslane Randy Krumenacher. Sarja järgmine etapp toimub 15. märtsil Tais.