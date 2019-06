Hannes Soomer: tegin elu viletsaima stardi!

"Tegin täna elu viletsaima stardi – kuidagi liiga tagaratta peale läks tsikkel," ütles Soomer – ta langes 12. stardikohalt alles 17ndaks, kaotas esimese ringi lõpus liidritele veidi üle 4 sekundi ja sealt tagant oli väga raske kõrgemale tõusta.

Tasapisi Soomeri koht siiski paranes. Kui sõita oli jäänud veel 15 ringi, oli ta 11. kohal. Üheteistkümnendal ringil möödus temast korraks Ayrton Badovini, kuid kui itaallase rehv ära kulus, sõitis Soomer temast uuesti mööda ja lõpetaski 11ndana, teenides 5 MM-punkti.

"Tsikkel töötas, kuid tunda andis see, et aega seadistamiseks jäi väheks. Ka ei olnud mul seekord võidusõidus ühtegi väga head ringi, kuid halba samuti mitte. Kokkuvõttes võib öelda, et selle nädalavahetuse kohta oli täna hea päev," ütles Soomer. Ta on realist ja tunnistab, et koht esikümne piirimail on hetkel see, mida tehnika võimaldab.

Kahe nädala pärast Misanos toimuvale seitsmendale MM-etapile loodab ta peale tänast minna tehnika osas paremini ette valmistunult.

Ülipõneva võidusõidu, kus liidrikohta hoidis neli erinevat sõitjat, võitis lõpuks itaallane Federico Caricasulo (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Hannes Soomeri kaotus talle oli 26,792 sekundit. MM-sarja juhib 135 punktiga Caricasulo meeskonnakaaslane Randy Krummenacher (Šveits). Soomer on 18 punktiga 15. kohal.