Hannes Soomer tegi Austraalias elu parima tulemuse

See oli 22-aastase võidusõitja jaoks, kes varem kahel etapil on sõitnud välja seitsmenda koha, seni parim tulemus Supersport-sarjas.

Võidusõitu startis Soomer täna 12. kohalt. “Stardihetk oli vilets ja paar esimest ringi oleksin võinud paremini teha. Ühel esimestest ringidest läksin korraks laiaks ja kaotasin sinna aega,” rääkis Soomer. “Aga sõidu teises pooles olin sama kiire kui Mahias, Perolari ja Cluzel, kes hakkasid mulle selg ees vastu tulema. Locatelli oli täna ainus, kes teistel pikalt eest ära läks.”

“See on esimene kord, kus ma Austraalias lõpetan,” ütles Soomer, kes kahel varasemal aastal Phillip Islandil katkestas. “Katari saan nüüd minna hea tundega.”

Soomer lisas, et hommikuse warm-up’i ja võidusõidu vahel julges meeskond mootorrattal teha veel väga olulise muudatuse ning lühendada teljevahet. “Tundsin warm-up’is, et temperatuuri jahenedes sai ratas värske rehviga pidamist juurde, tagaosa ei tulnud sellega aga toime. Kuna tagasiside mootorrattalt on nii selge, julgesime sellise suure muudatuse veel enne võidusõitu teha,” selgitas Soomer.

Kohustusliku boksipeatuse tegid mõlemad Kallio Racing meeskonna liikmed kaheksandal ringil ja mõlemad said liiga kiire tegutsemise eest ka karistuse, mis langes osaks veel mitmele võistlejale. Soomerile määratud 3,5 lisasekundit tema tulemust kokkuvõttes aga ei muutnud.

Avaetapi võitis kindlalt Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) ja Jules Cluzeli (GMT94 Yamaha) ees. Soomer kaotas võitjale 15,52 sekundit.

Supersport klassi MM-sari jätkub 13.-15. märtsil Kataris.