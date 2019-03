Hannes Soomer stardib teisele MM-etapile 11. kohalt

Hommikuses kolmandas vabatreeningus sai Soomer enda sõnul teha vaid kolm ringi, ülejäänud aeg kulus mootorrattaga tegelemisele. „Kahjuks ei tööta mootorratas nii, nagu peaks. Aju ja kõik on ikkagi nii uus ja saame aru, et Austraalias oli meil palju õnne, kui ratta väga lühikese ajaga selliselt toimima saime, nagu see seal toimis. Peame ikkagi veel palju õppima,“ ütles Soomer.

Tänaõhtuseks pakiliseks ülesandeks meeskonnale on leida üles ühe elektrivea põhjus, kuna üks klapp ei tööta. Soomer ütles, et täna andis ta sõidus endast parima. Kvalifikatsiooni kiireima ringi sõitis ta kulunud rehviga tingimustes, kus ei saanud kasutada kellegi tuules olemise efekti, pikkade sirgetega rajal annaks see tema sõnul aga kuni 0,4 sekundit ringile ajavõitu.

„Kui homme kõik toimima saame ja warm-upis õnnestub aega pisut parandada, siis peaksin sõidus teiste tuules mõned kohad kindlasti ettepoole liikuma,“ ütles Soomer.

Selle hooaja esimese parima stardikoha võitis Burirami ligi 40-kraadises kuumuses välja prantslane Jules Cluzel (GMT94 YAMAHA). Soomeri parim ring oli 1,254 sekundit aeglasem.

Pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 09.15.