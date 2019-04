Hannes Soomer stardib MM-etapile neljandalt kohalt: "Esmakordselt sõitsin kvalifikatsiooni lumesajuga"

„Kiire ring tuli tõesti hästi välja,“ oli Soomer oma tulemusega rahul. "Alati saaks muidugi paremini, aga homsesse sõitu läheme kahtlemata väga healt kohalt.“

Kümme minutit enne kvalifikatsiooni lõppu tekkis Lucas Mahiasel kuuendas kurvis tehniline probleem ja ta ajas kõige kiiremasse lõiku õli maha, kus seejärel kukkusid kolm sõitjat. Kvalifikatsioon katkestati punase lipuga ning selleks ajaks, kui sõit jätkus ja Soomer oli valmis värske rehviga rajale minema, hakkas sadama lund.

„See on minu elus esimene kord, kui kvalifikatsioonis lund sajab,“ ütles Soomer. „Maapind on nii jahe, et lumi ei sula ära.“

Homne rehvivalik sõltub tema sõnul pisut ilmaennustusest, kuid ta arvab, et suudab soodsate tingimuste korral pehme segu välja vedada.

Ilm Assenis on väga jahe: õhusooja 5 ja rajatemperatuur vaid 6 kraadi.

Superpole'i võitis eile treeningutelgi kiireim olnud šveitslane Randy Krummenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Soomer kaotas talle vaid 0,654 sekundit. Hommikusel kolmandal vabatreeningul oli Soomer 10.

Pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 13.15.