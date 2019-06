Hannes Soomer stardib Jerezi MM-etapile 11. kohalt

„Täna sai juba tööd teha,“ ütles Soomer peale kolmandat vabatreeningut ja Superpole kvalifikatsiooni, millest ta mõlemas näitas 11. aega. „Kaugel sellest, et ratas oleks hea, kuid vähemalt see, mida me arvasime mootoripidurdust parandavat, seda ka tegi. Iga kord, kui boksis käisin ja ratta juures mingi muudatuse tegime, saime vähemalt aru, mida olime teinud.“

Samas oli ta sunnitud tõdema, et jääb nagu mitmel varasemalgi etapil ratta seadistamisel võistlussõiduks konkurentidest päeva võrra maha. Hommehommikune warm-up, kus saab veel anda viimast lihvi, on seega väga oluline.

Kvalifikatsiooni parima aja 1.41,586 sõitis viimasel ringil itaallane Federico Caricasulo (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Hannes Soomeri kaotus talle oli 2,103 sekundit.

Pühapäevane võidusõit Jerezis algab Eesti aja järgi kell 13.15.