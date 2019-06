Hannes Soomer sõitis Misanos välja hooaja parima koha

Võidusõit toimus kuumuses ja kuivuses, Rimini kuurortist paari kilomeetri kaugusele jääval väga libedal rajal, sõidu jooksul oli kuus kukkumist. Neljandalt kohalt alustanud Soomer tegi väga hea stardi, kuid langes teise ringi alguses kaheksandaks. Sõidu jooksul kukkus mitu sõitjat tema ees ning Soomer säilitas pikalt kuuendat kohta ning püsis ka liidrigrupi sabas. „Kui minu ees kukkus Vinales, kaotasin palju aega, kuna pidin Vinalese mootorrattast mööda laveerima,“ rääkis Soomer. Vahe eessõitjatega pikenes ning üheksandal ringil pääses Soomerist mööda Yamahal sõitev itaallane Lorenzo Gabellini, kellest eestlasel uuesti mööduda ei õnnestunud. „Täna oli tema kiirem,“ tunnistas Soomer.

„Muidugi oleksin neljandalt stardikohalt tahtnud veidi paremat tulemust, kuid pigem oleme rahul. Finišikoht on hooaja parim ja vahe eessõitjatega ei olnud suur,“ ütles Soomer. „Nendega võrdne kiirus on vähemalt ühel ringil olemas, ka kvalifikatsioonitempo oleme leidnud, nüüd tuleb leida tempo võidusõiduks.“ Samas tunnistab ta, et aken, millega Hondal konkurentide mootorratastele vastu astuda, on väga väike.

Võidusõidu võitis tihedas heitluses tiimikaaslase Federico Caricasuloga (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) taas šveitslane Randy Krummenacher, kes kasvatas edu meistrivõistluste liidrikohal 22 punktiseks. Soomer kaotas võitjale 14,898 sekundit. Ta on 27 punktiga üldarvestuses 12. kohal.

Järgmine maailmameistrivõistluste etapp toimub 7. juulil Dongington Parkis Inglismaal.