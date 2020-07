Hannes Soomer sõitis Jerezi kuumuses vabatreeningutel välja seitsmenda aja

Soomer ütles, et ligi neljakümnekraadises kuumuses tuleb kasutada pisut teistsugust seadistust, milleni seni Pärnus auto24ringil treeningutel jõuti. Tänase päevaga jäi Soomer rahule, kuigi väga perfektset ringi sõita ei õnnestunud. Nii talle kui kõigile teistele sõitjatele valmistab peavalu neist treeningutel ligi pool sekundit kiirem olnud Andrea Locatelli (aeg 1.42,988, BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team).

“Usun, et kõik tiimid murravad praegu pead, mis relv Locatelli vastu aitaks,” ütles Soomer. Ülejäänud konkurendid on käeulatuses, vabatreeningute teise aja sõitnud lõuna-aafriklasele Steven Odendaalile kaotas Soomer vähem kui sekundi.

Tänane teine vabatreening toimus samal ajal kui tuleb homne esimene võistlussõit, nii kujutab Soomer hästi ette, kui rasked tingimused teda ees on ootamas.

“Seda, et pärastlõunane sõit saab palju karmim olema, näitab ainuüksi see, et teises vabatreeningus olid kõik oma hommikustest aegadest palju maas,” ütles Soomer. “Kui ratas sellise kuumaga vastu peab, peab see vastu igasugustest tingimustes — ja täna ei olnud rattaga küll ühtegi probleemi.”

Supersport klassi esimene võistlussõit toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 16:15, teine

pühapäeval kell 13:30.

Talvel Austraalias MM-sarja avaetapil tegi Soomer oma senise karjääri parima tulemuse, tulles kuuendaks.