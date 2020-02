Hannes Soomer: peale teste olen algavaks hooajaks väga valmis

Alates sellest aastast on ka Supersport klassis eelmise aasta profiilrehvide asemel kasutusel slikid. „Testi ajal olid kolmest päevast kaks ja pool märjad ehk slikkide testimisest palju välja ei tulnud, aga nii palju kui sõitsin, tundusid need mulle hästi sobivat,“ rääkis Soomer. „Tipp-pidamine on ehk natuke halvem, kuid need on stabiilsemad ja kuluvad samuti ühtlasemalt.“ Ta lisas, et kindlasti läheb parema tunnetuse saamiseks vaja märksa rohkem ringe, aga esimesed muljed olid head.

„Üldiselt olen ettevalmistusega väga rahul,“ tegi Soomer kokkuvõtte. „Võrreldes eelmise aastaga olen ma enne Austraaliat seitse päeva rohkem mootorratta seljas olnud ja hooajaks väga valmis. Liiga elevile ma ennast ei aja ja Austraalias näeme, kus me teistega võrreldes oleme, aga vähemalt lennata saame rahuliku südamega.“

Supersport klassi motoringraja maailmameistrivõistlused algavad 28. veebruaril Austraalias Phillip Islandil. 13-etapiline sari lõpeb 11. oktoobril Argentiinas.