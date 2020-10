Hannes Soomer näitas Estorili ringrajal teist aega

Soomer on mägedes asuval Estorilil esimest korda. Pika ajalooga, 1972. aastal ehitatud Estorili ringrajale, kus on toimunud nii vormel-1 kui MotoGP etappe, naaseb World Superbike ja Supersport sari esimest korda peale 1993. aastat. “Kihvt rada, mäest üles-alla, palju väga erinevaid ja keerulisi kohti,” iseloomustas Soomer. “Peab palju töötama ja tsikkel peab sobima igasugustesse tingimustesse. Siin on pikki voolavaid kurve, aga ka selliseid stop-and-go tüüpi kohti, ja viraaže, kus kalded muutuvad.”

Hommikuses vabatreeningus sõitis Soomer välja seitsmenda ja õhtuses teises treeningus teise aja, olles vaid 0,052 sekundit aeglasem itaallasest Raffaele De Rosast (MV Agusta Reparto Corse). “De Rosa tegi oma kiire ringi tuttuue rehviga, mina tegin häid aegu nii uue kui kulunud rehviga ja see annab kindlust,” rääkis Soomer. Täna läks ta rajale seadega, millega viimastel kuudel Audruringil on sõidetud ning üllataval kombel sobib isegi ülekanne siia. “Igal juhul võime rahuliku südamega magama minna ja see on hea tunne,” lisas Soomer. Homme püüab ta rajal veel paari kohta rajal lihvida ja veel pisut kiirust leida.

Supersport klassi kvalifikatsioon toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 13:40, esimene võistlussõit on kell 17:15, teine pühapäeval kell 14:30.

Enne kaheksandat etappi hoiab Soomer maailmameistrivõistlustel 91 punktiga kümnendat kohta.