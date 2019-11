Hannes Soomer liitus Soome meeskonnaga: hakkame pidevalt võitlema poodiumikohtade eest

Soomer, kes oli 2019. hooajal Supersport MM-il pidevalt kiireim Honda sõitja, kuulus aastatel 2017-19 MPM WILSport Racedays meeskonda. Tiimi loojatega tegi ta aga koostööd juba alates Euroopa juunioride karikasarjas osalemisest aastast 2013.

Soomeri ja Kallio Racingu koostöö sai aga alguse juba aastal 2015, kui eestlane osales wild card sõitjana Supersport klassi MM-etapil Magny-Cours'is, Prantsusmaal.

Vesa Kallio, Kallio Racing meeskonna omanik: „Tore on Hannesega taas koostööd teha. Praegu on oluline leida alates esimestest testidest enesekindlus nii mootorratta kui sõidu osas, et oleksime hooaja alguseks Austraalias hästi ette valmistunud. Olen veendunud, et tõsise tööga suudame Hannesega koos saavutada häid tulemusi!“

„Mul on hea meel liituda 2020 hooajaks taas Kallio Racing meeskonnaga,“ kommenteeris Soomer. „Kallio Racing on Supersport klassi maailmameistrivõistlustel kindlasti üks parimaid meeskondi ning ootan põnevusega, mida me suudame koos korda saata. Arvan, et minu ja meeskonna ambitsioonid järgmiseks hooajaks on sarnased – soovime pidevalt võidelda poodiumikohtadele. See tähendab, et enne hooaja algust tuleb kõvasti vaeva näha, kuid ootan juba väga esimest etappi!“

Kallio Racing meeskonnas sõidab 2020. aastal lisaks Soomerile 26-aastane Hispaania võidusõitja Isaac Viñales. Mõlemad sõitjad valmistuvad juba tulevaks hooajaks, sest novembri lõpus testitakse Hispaanias Cartagena ja Jereze ringradadel.

Supersport klassi motoringraja maailmameistrivõistlused algavad 28. veebruaril - 1. märtsil Austraalias, Phillip Islandil.