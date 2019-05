Hannes Soomer ei jäänud kvalifikatsiooniga rahule: kiire ring läks eksimuse nahka

Hommikune kolmas vabatreening kulus Soomeri sõnul osaliselt taas tsikli remondile. Kuigi meeskond töötas öösel kella kolmeni, ei õnnestunud leida elektroonikaviga, mis põhjustab häireid Honda tühikäigu töös. Samuti suri mootorratas mingil põhjusel mitmel korral rajal lihtsalt välja. Kolmandas vabatreeningus Soomerile 17. aeg, kaotus treeningu parima aja teinud Federico Caricasulole (WorldSSP Team) 2,425 sekundit.

Superpole kvalifikatsioonis tsikkel õnneks enam välja ei surnud. „Kiire ring läks mul sõiduvea nahka, sõitsin raja rohelisele piirdeaalale ja ringiaeg tühistati,“ tunnistas Soomer. „See oleks olnud kiiretele lähedal - 1.51 minuti sees.“

Kvalifikatsiooni kiireima aja 1.50,239 minutit sõitis Randy Krummenacher (WorldSSP Team), Soomer tegi 11. tulemuse, kaotades 2,287 sekundiga.

Vedrustuse osas on Soomeri sõnul homseks kindel suund olemas ja täna õhtul püüab meeskond ka elektroonikaprobleemid lahendada. Homseks võistlussõiduks lubab ilmateade tugevat sadu ja ka kõva tuult. "See võib olla eelis sõidumeestele, kuid muudab olud ka väga ettearvamatuks,“ ütles Soomer. „Imola ei ole kaasaegne rada, kus kurvid on joonlauaga maha joonistatud, vaid vana kooli ringrada. Mis ka ei tuleks, anname endast parima.“

Pühapäevane võidusõit algab Eesti aja järgi kell 13.15.