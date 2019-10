Hannes Soomer Doha põrgukuumuses: täna otsime paremat tunnetust ja kiirust

„Oli suhteliselt tavaline päev,“ kommenteeris Soomer eilset kahte vabatreeningut, kus ta esimeses kaotas kiireimale Jules Cluzelile (GMT94 Yamaha) 1,482 ja teises 1,995 sekundit. „Praegu tundub, et oleme kaugel meie päris potentsiaalist. Ma ei suuda kasutada enda ja Honda kõige suuremat eelist, kurvi sissemineku kiirust. Tänaseks teeme selle jaoks mõned muudatused ja kui tunnetuse leiame, tuleb ka kiirus.“

Dohas valitseb praegu piinav palavus, päeval on väljas 37 kraadi kuuma ja õhuniiskus küündib üle 70%. Jahutust leiab ainult pitline'is, kus garaažides on „vaid“ 24 kraadi sooja. Palavuse tõttu toimub osa võistlusest ka õhtul, kui temperatuur on talutavam, kuid see tähendab sõitmist täielikult kunstvalgusega valgustatud rajal. Sõitjatel on rajal ka kaks trajektoori – ühte kasutavad nad pärastlõunal päevavalges ning teine on õhtul kunstvalguses sõitmiseks.

Losail' rajal on taas üks pikk sirge nagu eelmisel Argentina etapilgi, kuid siin ei suundu see õnneks ülesmäge. Samas leidub Losail's ka hulgaliselt Pärnu auto24ringi rajale sarnaseid tehnilisi, kõrge kurvikiiruse hoidmise kurve, mis Soomerile hästi sobivad.

Tänane kolmas vabatreening algab kell 15.35 ja Superpole kvalifikatsioon 18.10. Erandkorras toimub võidusõit laupäeval, Eesti aja järgi algusega kell 18.15.