Haanja krossirajal võidutsenud Heido Havam: võitsin mudamaadluse

„Hommikune rada trennis oli ideaalne,“ kirjeldas olusid Havam (Honda, HRC Eesti Racing Team). „Kuid siis sadas terve päeva. Esimese sõidu kohta oli teada, et see tuleb märg ja mudane.“

Peale starti sai ta kohe liidrikoha ja sõitis sisse turvalise edu. „Selle nullis minu kukkumine lihtsalt sirgel. Tõusin ruttu püsti ja edasi. Nägin, et möödusid Juss Maidla (BucciMoto, Kagu MK) ja Marko Lepik – võtsin kohe vastu otsuse, et pean nendest uuesti mööda saama ja seejärel turvaliselt lõpuni sõitma. Nii ka juhtus, mudamaadluse võit oli käes.“

BucciMoto Pitbike A klassi võitis Havam Maidla ja Egert Karaski (Pitpro, Kagu MK) ees. Varese külalistemaja Pitbike B klassi esikolmiku moodustasid Sasha Võsa (BucciMoto, Mini RC), Matis Heinpõld (Pitpro, Viljandi VMK) ja Rasmus Räbbin (Pitpro, Mini RC). Lepik oli sõidu teine ja võttis Katuse A&O Pitbike 35+ klassi esikoha Romet Ahi ja Meelis Liivranna ees (kõik BucciMoto, Mini RC).

MiniDirt Pitbike 88 Semi klassi kvalifikatsiooni kiireim oli Kristel Raba (BucciMoto, Viljandi VMK), kes suutis ka võistlussõidus mudasel rajal meestest osavam ja kiirem olla. Teise koha sai Lauri Maks (BucciMoto, Mini RC) ja kolmas oli Raivo Raudsepp (Pitpro, Sõmerpalu MK). Papad Pitbike 88 Semi juunior klassi poodiumikohad hõivasid Abja Tehnikaringi poisid: Robin Paarman (YCF), Ralf Kahu ja Mikk Pinsel (mõlemad Apollo).

BucciMoto Pitbike Cup sari jätkub 11. augustil Kuimetsas.