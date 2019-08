Georg Gross: mul on olnud sekund-sekundis lahinguid Tänakuga, seega polnud see võõras kogemus

„Mul on aastaid tagasi olnud Ott Tänakuga sarnaseid sekund-sekundis lahinguid ja selles mõttes ei olnud see mulle võõras kogemus. Oliver surus ikka väga korralikult ja meil oli korralik spordipäev, aga me nägime, et me suudame seda hoogu sõita, kuigi pidime vahel ka oma piire ületama. Hoolimata sellest, et vahepeal sõitsime ka üle piiri, ei tahtnud me seda võitu ära anda ja lõpuks lõpp hea, kõik hea,“ sõnas ralli finišis oma karjääri teise Lõuna-Eesti ralli võitnud Gross.



Kui ralli absoluutarvestuses pidid Solberg – Jonston leppima teise kohaga, siis klassis EMV2 kuulus esikoht just neile. Selle tulemusega kindlustasid nad endale ka tänavuse EMV2 klassi meistritiitli. Klassi teine koht Priit Koik – Alari-Uku Heldnale (Ford Fiesta R5) +3.42,1 ja kolmandad olid Denis Rostilov – Georgy Troshkin (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4.28,6.

„Oli väga tihe heitlus Grossiga, kus kord võitsin mina katse ja siis jälle tema. Ma ei lootnud nendel kiiretel katsetel võita ja eriti tema oluliselt kiirema auto vastu, kuid kui poleks seda spinni olnud, siis oleks ehk olnud hoopis teine tulemus. Viimasel katsel andsin endast maksimumi ja vähendasin vahet, kuid natukene jäi puudu,“ võttis Solberg väga põneva võistluse kokku.

Kui Lõuna-Eesti ralli üldvõidule käis tihe heitlus, siis esiveoliste klassis EMV3 ja Estonian Junior Challenge arvestustes oli see veel tihedam. Mõlema klassi arvestuse võitja selgus alles viimasel katsel ning mõlema arvestuse võidud võtsid Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T). Nende edu tänavuste Estonian R2 Challenge võitjate Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T) ees oli vaid 0,6 sekundit. Eelmainitud arvestuste kolmandad kohad võistluspaarile Georg Linnamäe – Volodymyr Korsia (Peugeot 208 R2), kes jäid Virves – Pruulist maha 51,4 sekundiga.

„Ma arvan, et iga ralliga olen midagi juurde õppinud ning lõpuks on hakanud tekkima hoog, mida on selle autoga (R2), millel pole palju jõudu tarvis ning seda tuleb osata hoida. Viimasel katsel pingutasin kõvasti, kuigi seal oli palju tegemist, sest ere päike ja tolm segasid kohati päris palju,“ sõnas õnnelik Virves ralli finišipoodiumi eel.

Neljaveoliste rahvuslikus klassis EMV4 võtsid kaksikvõidu Läti võistluspaarid. Klassivõit võistluspaarile Emils Blums – Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja teine koht tänavustele EMV4 klassi meistritele Edijs Bergmanis – Toms Freibergsile (Mitsubishi Lancer Evo IX) +1.34,6. Kolmas koht poolakatele Mikolaj Kempa – Marcin Szeja (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes kaotasid võitjatele 2.32,1.

Kaheveoliste klassi EMV5 parimad olid Patrick Juhe – Rainis Raidma (Honda Civic). Eestlastest jäid 17 sekundi kaugusele tänavused EMV5 klassi meistrid Klim Baikov – Andrei Kleshchev (Lada 2105). Klassi kolmas koht läks võistluspaarile Kermo Laus – Alain Sivous (Nissan Sunny), kes kaotasid Juhe – Raidmale 20,4 sekundiga.

Kaheveoliste klassi EMV6 arvestuse Lõuna-Eesti ralli parimad olid Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R), kes edestasid Karel Tölp – Martin Vihmanni (Honda Civic Type-R) 26,8 sekundiga. Klassi kolmas koht kuulus Uldis Lepiksons – Ainars Šteinbergsile (Ford Puma), kes kaotasid võitjatele 2.46,3.

Tagaveoliste klassi EMV7 arvestuses jagasid esikolmiku kohad Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3), Rene Uukareda – Jan Nõlvak (BMW M3) +2.40,1 ja Ott Mesikäpp – Raiko Lille (BMW M3) +2.55,5.

Veoautode klassis EMV8 ei leidnud kolmandat etappi järjest vastaseid võistluspaarile Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A), kes selle tulemusega endale ka tänavuse meistritiitli kindlustasid. Klassi teine koht võistluspaarile Ants Nõlvak – Mairo Ojaviir (GAZ 53) +3.12,5 ja kolmandad olid Meelis Hirsnik – Kaido Oru (GAZ 51 R5) +3.19,3.