FOTOS JA BLOGI | Ott Tänak võitis Kehala ralli suure eduga, Linnamäe tegi viimasel kiiruskatsel avarii

KEHALA RALLI

Tänaku muljed ralli järel. https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/delfi-video-kehala-ralli-voitnud-ott-tanak-keskendume-taielikult-viimasele-mm-rallile-voimalused-on-olemas-kuigi-minimaalsed?id=91671109

Ralli lõppseis:

Tänak võitis Kehala ralli Grossi ees 1.22,3-ga. Veiby oli kolmas (+1.45,9). G. Jeets neljas (+2.14,3).

Tänakule järgnesid viimasel kiiruskatsel Veiby (+5,9), R. Jeets (+8,0), Gross (+8,1), G. Jeets (+9,6) ja Kiil (+11,0).

G. Jeetsi aega on korrigeeritud 9,6 sekundi võrra kehvemaks. Seega võitis ka viimase kiiruskatse kindlalt Tänak.

https://twitter.com/OttTanak/status/1327590497381134336

Virves saab 6. aja (+11,3). Linnamäe suure kaotuse põhjuseks oli avarii, sest ta keeras masina üle katuse.

Tänak saab Jeetsiga täpselt sama aja - 2.14,5. Veiby kaotab neile kolmandana 5,9 sekundiga.

https://twitter.com/paddocknews/status/1327606258208272386

Linnamäel on viimasel katsel midagi juhtunud. Tal on finišis kaotust Jeetsile 25,9 sekundit.

Gross kaotas Jeetsile koguni 8,1 sekundiga.

Viimane kiiruskatse (2,74 km) on alanud. Gregor Jeetsi arvel on liidriaeg 2.14,5.

Üldseis pärast 8. ehk eelviimast katset:

Virves on kuues (+16,8).

Veiby on Linnamäest pisut kiirem ning saab teise aja. Temal kaotust Tänakule 11,4 sekundit.

R. Jeets läheb neljandaks, temal kaotust Tänakule 18,6 sekundit.

Linnamäe on kiirem kui Gross ning sõidab välja teise aja, kaotades Tänakule 12,6 sekundiga.

Ott Tänak läbib eelviimase kiiruskatse (7,35 km) ajaga 5.44,4. Georg Gross kaotab talle 13,9 sekundiga. Üldarvestuses kasvab Tänaku edu Grossi ees 1.14-le.

Üldseis seitsmenda kiiruskatse järel.

Nüüdseks on kõigi sõitjate ajad ilmunud süsteemi. Veiby oli neljas ja Virves seitsmes.

Loodetavasti saame peagi Veiby ja Virvese ajad ka kirja ning siis saab seitsmendale katsele joone alla tõmmata

Tundub, et tegu on siiski lihtsalt ajavõtuprohmakaga. Nimelt on näiteks Veiby juba rallipargis tagasi ja terve masinaga.

Ka Robert Virvese aegu pole veel tulnud. Hetkel hoiab Linnamäe katsel kolmandat ja Gregor Jeets neljandat kohta.

Kaheksa meest on finišis, kuid Veibyt nende seas pole.

Tänaku stiilinäide:https://twitter.com/PeepPahv/status/1327584994286575623

Kas midagi on juhtunud Veibyga? Peale Jeetsi tuli ei tulnud mitte norralase, vaid Koiki aeg, kes kaotas Tänakule koguni 1.06,1.

Raul Jeets kaotab katsel Tänakule täpselt 25 sekundiga, ajaks läheb seega kirja 4.37,3.

https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/fotod-soome-rallisoitja-keeras-kehalas-auto-mitu-korda-ule-katuse?id=91670381

Kolmandana startinud Linnamäe on finišis ajaga 4.31,1.

Tänak finišis ajaga 4.12,3. Gross kaotas talle taas, sedapuhku 10,1 sekundiga.

Tänak peaks olema katsele startinud.

Päeva seitsmes kiiruskatse on loetud minutite pärast algamas!

https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/delfi-kehala-rallil-kolm-tulevikumeest-peavad-tulist-heitlust?id=91670207

Nüüd on ees veidi pikem paus. Seitsmes kiiruskatse, milleks on 8,88 km pikkuse Leeri katse kolmas järjestikune läbimine, algab kell 14.05.

Üldseis kuue katse järel. Tänak liigub kindla võidu suunas. R5 arvestuses on teistest eest ära saanud Veiby, aga eestlaste omavaheline heitlus on äärmiselt põnev.

Seega saab kuuendale kiiruskatsele nüüd joone alla tõmmata.

Soomlane hoidis kuuenda kiiruskatse eel üldarvestuses seitsmendat kohta.

Võistlus on saanud ka teise katkestaja, kui Markkanen käis kuuendal kiiruskatsel autoga üle katuse.

Hetkeseis kuuendal kiiruskatsel:

Norralane Veiby jääb Linnamäele 2,5 sekundiga alla. Finišis on ka Raul Jeets, kes kaotas omakorda norralasele 3,9 sekundit.

Linnamäe sõidab välja aja 4.30,7.

Tänak sai kuuendal katsel ajaks kirja 4.11,3. Gross kaotas talle 12,4 sekundiga. Üldarvestuses lahutab kaht WRC masinaga sõitjat 50,2 sekundit.

Kuues kiiruskatse peaks olema alanud.

Kuues kiiruskatse algab kell 12.28.

Üldseis viie kiiruskatse järel:

Viienda kiiruskatse tulemused:

Gregor Jeets kaotab isale 0,1 sekundiga.

Virves saab kirja Linnamäega täpselt sama aja: 4.35,7, edestades 2 sekundiga Raul Jeetsi. Priit Koik on katse lõpus seitsmes, kaotust tuli Jeetsile 3,5 sekundit.

Veiby kaotab taas Grossile aega, sedapuhku juba 7,8 sekundit. Norralase ajaks märgiti 4.33,1.

Linnamäe kaotab viienda katsega omakorda Grossile 10,4 sekundiga.

Tänak on 5. katse finišis ajaga 4.14,1. Gross kaotas talle aega juurde 11,2 sekundiga.

Ühtlasi on kohe algamas viies kiiruskatse!

https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-saudi-araabia-rallimees-soitis-kehala-ralli-neljandal-kiiruskatsel-auto-sodiks?id=91669215

Nüüd on väike paus, 5. katse algab kell 11.25.

Üldseis neljanda katse järel:

Neljanda kiiruskatse ajad:

Võistlus on lõppenud Saudi Araabia sõitja Alrashed Rakan (Volkswagen Polo R5) jaoks, kes on teinud korraliku avarii.https://twitter.com/paddocknews/status/1327531081382367232

Gregor Jeets tuleb finišisse kuuenda ajaga, kaotust Tänakule tuleb 6,1 sekundit.

https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/delfi-kehala-rallil-linnamae-sai-kehala-rallil-uudse-kogemuse?id=91668931

Linnamäe kaotab finišis Veibyle 0,7 sekundiga. Katse lõpus on ka Koik, Virves ja Raul Jeets.

Veiby annab seekord 0,3 sekundit Grossile tagasi. Üldarvestuses jääb Gross seega teiseks, edu norralase ees 1,3 sekundit.

Linnamäe neljanda katse finišis kolmanda ajaga, kaotust Tänakule 5,1 ja Grossile 1 sekund,

Vahepeal on kolmas katse jõudnud lõpuni.

Gross kaotab Tänakule neljandal kiiruskatsel 4,1 sekundiga.https://twitter.com/paddocknews/status/1327527277110972416

https://twitter.com/paddocknews/status/1327526493447221254

Tänak neljanda katse finišis ajaga 2.16,3.

Nüüd on Tänak startinud neljandale kiiruskatsele!

Mõlemad mehed jäävad aga alla Markkanenil, kes edestab omakorda Jeetsi 0,1 sekundiga.

Gregor Jeets sõidab omakorda välja viienda aja, edestades Virvest 0,3 sekundiga.

Virves saab kirja viienda aja, kaotust Tänakule tuli 12,8 sekundit.

Veiby sõidab taas välja teise aja, kaotades Tänakule 7,3 sekundiga. Üldarvestuses on R5-ga sõitev norralane WRC masinaga Grossist maas vaid 1 sekundiga.

Tundub, et Raul Jeets on lasknud kuskil eksimuse sisse. Kaotust kogunes Tänakule koguni 30,3 sekundiga.

Gross kaotab Tänakule 7,8 ja Linnamäe 10,9 sekundiga.

Tänak on kolmanda katse finišis, ajaks 5.49,2.

Üldseis kahe katse järel:

Teise kiiruskatse tulemused.

Kohe-kohe on algamas kolmas kiiruskatse.

Kümme meest on teise katse läbinud.

https://twitter.com/paddocknews/status/1327514683511857152

Virves sõidab teist katset järjest välja Raul Jeetsiga sama aja. Sedapuhku tuleb kaotust Tänakule 7,4 sekundit.

Veiby sõidab teisel katsel välja teise aja, edestades Grossi 1 sekundiga. Tänakule kaotas ta 3,1-ga.

Gross kaotab teisel katsel Tänakule 4,1 sekundiga, Linnamäe omakorda 5,5 sekundiga.

Tänak on katse finišis ajaga 2.18,9.

Samal ajal on alanud teine kiiruskatse!

Üldseis avakatse järel:

Gregor Jeets sõidab R5 arvestuses välja teise aja, kaotust Veibyle on 2,5 sekundit.

Vahepeal on finišisse jõudnud Virves ja Koik, kes kaotavad Veibyle vastavalt 6,2 ja 8,4 sekundiga.

Veiby sõidab välja kolmanda aja, R5 klassis on ta kiireim., edestades Linnamäed 5,3 sekundiga. Tänakule jäi ta alla 13,1 sekundiga.

Kõige põnevam heitlus tõotab tulla just R5 arvestuses, kus stardis kümme meest. Eestlastest on võistlustules Georg Linnamäe (Volkswagen Polo R5), Raul Jeets (Škoda Fabia R5), Priit Koik (Ford Fiesta R5), Robert Virves (Ford Fiesta R5 MkII), Gregor Jeets (Škoda Fabia R5) ja Andre Kiil (Hyundai i20 R5). Neile pakuvad konkurentsi norralane Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5), Saudi Araabiast pärit Alrashed Rakan (Volkswagen Polo R5), leedulane Vladas Jurkevicius (Škoda Fabia R5) ja soomlane Kalle Markkanen (Škoda Fabia R5).

Finišis on ka Linnamäe, kes kaotas Tänakule 18,4 sekundiga.

Gross jääb Tänakule alla 10,6 sekundiga.

Tänak on finišis, ajaks 5.53,7.

Tänak peaks olema katsele startinud!

Esimene kiiruskatse on kohe-kohe algamas.

https://twitter.com/OCVeiby/status/1327306122445918208

https://twitter.com/paddocknews/status/1327489748101980160

Tänane stardinimekiri. Esimesena tulevad kaks WRC masinat, seejärel trobikond R5 autosid ning lõpuks kaks R2 rallimasinat.

Tänane ajakava:SS1 Põhjakeskus (7,35 km) - kell 8.43SS2 Grossi Toidukaubad (2,74km) - kell 9.15SS3 Põhjakeskus 2 (7,35 km) - kell 9.44SS4 Dektum Ehitus (2,74 km) - kell 10.16SS5 Ehmofix Autohooldus (8,88 km) - kell 11.25SS6 Eesti Teed (8,88 km) - kell 12.28SS7 Estpur.ee (8,88 km) - kell 14.05SS8 Hotell Wesenbergh (7,35 km) - kell 15.07SS9 Prike (2,74 km) - kell 15.31

Tervist, rallisõbrad! Juba veidi vähem kui tunni aja pärast saab alguse Kehala miniralli.