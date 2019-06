FOTOD | Viru rallil võidutses ülekaalukalt WRC masinaga sõitnud Georg Gross

EMV3 ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis ning Estonian Junior Challenge sarjas pakkusid avapäeval põneva heitluse Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T) ja Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T), keda lahutab peale avapäeva 2,3 sekundit.

Mõlema arvestuse kolmandat kohta hoiavad avapäeva järel Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T), kes jäävad Torn – Pannasest 10,5 sekundi kaugusele.

EMV4 ehk rahvusliku rühma E12 neljaveoliste autode arvestuses näitasid avapäeval kõige paremat minekut Siim Aas – Vallo Vahesaar (Mitsubishi Lancer Evo IX), kelle edu Aiko Aigro – Kermo Kärtmanni (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ees on 14,6 ja Edgars Balodis – Lasma Tola (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ees 26,2 sekundit.

EMV5 klassis ehk rahvusliku rühma E9 kaheveoliste kuni 1600ccm mootoriga autode arvestuses juhivad reedeste katsete järel Kristo Laadre – Andres Lichtfeldt (Toyota Starlet). Klassi teist kohta hoiavad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105), kes jäävad klassiliidritest 26,8 sekundi kaugusele. Kolmandad on Raido Laulik – Karl Küttim (Nissan Sunny GTI), kes kaotavad Laadre – Lichtfeldile 39,4 sekundiga.

Kaheveoliste klassis EMV6, kus võisteldakse esiveoliste autodega, mille mootorimaht on vahemikus 1600-2000ccm, on avapäeva järel liidrid Harri Rodendau – Lauri Õlli (Ford Escort MK2), Nende edu David Sultanjants – Siim Oja (Citroen DS3) ees on 21 ja Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) ees 23,6 sekundit.

EMV7 ehk tagaveoliste rahvuslikus rühmas E11, kus võisteldakse autodega, mille mootori maht on üle 2000ccm, näitasid reedel parimat tempot Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3). Liidrite edu enne laupäevaseid katseid on Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3) ees 7,8 ja Ott Mesikäpp – Raiko Lille (BMW M3) ees 49 sekundit.