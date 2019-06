FOTOD | Vaata külgvankritega motokrossi tippude hulljulgeid stiilinäiteid

Eilses kvalfikatsioonis said Varik ja Daiders oma grupis neljanda koha ja see andis neile tänaseks seitsmenda stardikoha. Avasõidus tegid mehed fännide rõõmuks suurepärase stardi ning avakurvis olid nad hetkeks lause esimesel/teisel kohal. Järgnevate kurvidega andis mehed mõned kohad ära ning sisse võeti viies positsioon. Seal sõitsid Varik ja Daiders seni kuni nendest möödusid eelmise aasta maailmameistrid Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart (Belgia/Holland). Sõidu teises pooles olid meie meeste ees viiendal kohal Davy Sanders ja Lari Kunnas (Belgia/Soome), kuid möödumisvõimalust Varikul ja Daidersil ei tekkinud ja nii lepiti avasõidus kuuenda kohaga, mis on üks parimaid mis Kiviõlis on õnnestunud teha. Sõidu võitsid ülekaalukalt Koen Hermans ja Nicolas Musset (Holland/Prantsusmaa). Teise koha teenisid Etienne Bax ja Kaspars Stupelis (Holland/Läti) ja kolmanda koha Marvin Vanluchene ja Ben Van Den Bogaart. Eestlastest mahtusid punktidele veel Igor Rodionov ja Muarice Lina, kes olid kümnendad. Gert Gordejev ja Keit Kivaste lõpetasid sõidu kaheteistkümnendal kohal ning Markus Normak ja Karl-Albert Kasesalu 15. kohal, kirjutab MX Mania.