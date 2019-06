FOTOD | Rallikrossi Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil pidi Ligur alla vanduma Simonovile

Sajaprotsendiline asfaldirada pole küll rallikrossi mõistes tavapärane, kus sõidetakse siiski asfaldi-kruusa segakattega rajal, aga üldkokkuvõttes võib öelda, et uudsus oli pigem värskendav. "Minule see rada meeldis, pigem oligi mõnus vaheldus teistele radadele," kommenteerib spetsiaalselt selle etapi jaoks ehitatud rada Crosskart Xtreme klassi võitja Andre Kiil. "Küll aga oleks võinud rada natuke pikem olla - kogu sõidu kestus oli kahe minuti juures ja see on ikka natuke lühike aeg, et midagi korralikult ära teha," lisab Kiil. Teist etappi järjest krosskartides kõige parema tulemuse teinud Kiil tõdes, et täna oli aga vaja tavapärasest natuke rohkem pusida - nimelt avastasime eelsõitude ajal pooleldi kogemata, et amortide seadistus on segamini läinud. Kui selle paika tagasi sai, siis tuli ka kindlus tagasi ning asjad läksid jälle ülesmäge.

TULEMUSED



SUPERCAR

1. Raimo Kauttio, Soome (Volkswagen Polo)

2. Roland Murakas, Eesti (Ford Fiesta MK7)

3. Raini Roomets, Eesti (Škoda Fabia)

SUPER1600

1. Mihhail Simonov, Venemaa (Renault Clio)

2. Janno Ligur, Eesti (Škoda Fabia)

3. Toni Reunanen, Soome (Ford Ka)

JUNIOR1600

1. Marko Muru, Eesti (Honda Civic)

2. Martin Juga, Eesti (Lada Samara)

3. Armin-Marlon Mängel, Eesti (Volkswagen Golf II)

TOURINGCAR

1. Kristaps Grunte, Läti (BMW 120)

2. Margo Soomets, Eesti (Ford Fiesta MK6)

3. Andrus Karu, Eesti (Ford Fiesta MK7)

CROSSKART XTREME

1. Andre Kiil, Eesti (Speedcar Xtreme)

2. Allan Kakri, Eesti (Speedcar Xtreme)

3. Janar Muttik, Eesti (Speedcar Xtreme)

CROSSKART XTREME JUNIOR

1. Joosep Ralf Nõgene, Eesti (Speedcar Xtreme)

2. Sander Sepp, Eesti (Speedcar Xtreme)

3. Robert Kutsar, Eesti (Speedcar Xtreme)