FOTOD | Kohila rahvasprindil sõitis auto publikusse, viga said kaks last, kes seisid keelatud alas

PPA pressiesindaja Andrei Jakubovitši sõnul sõitis rajalt välja üks auto, pihta kahele poisile. Üks on 10aastane, teine 12aastane. Üks viidi lastehaiglasse ja teise seisund on raskem, tema viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Esialgseil andmeil liikusid poisid üle raja väliskurvi taha keelatud alasse, kus tegelikult seista ei tohtinud.

Autospordiliidu tegevjuht Janis Kaal kinnitas Delfile, et toimunud on õnnetus ning on teel sündmuspaigale.

Delfiga suhelnud õnnetuse pealtnägija sõnul kaotas auto juhitavuse ja sõitis võssa, mille taga olid kaks last ratastega. "Sooviks eraldi kiita noormeest ja ühte naisterahvast kes olid rallisõitjale toeks, sest rallisõitja oli kohutavas šokis," teatas pealtnägija.

Teinegi pealtnägija kirjeldas Delfile, et lapsed liikusid kolmekesi, kuid üks oli pisut eemal ja seetõttu pääses. "Üks poiss sai autolt löögi, lennates kapotile ja sealt maha," kirjeldas pealtnägija. See laps oli olnud elektritõukerattaga.

Teine laps oli aga jalgrattaga, mida hoidis käe kõrval. Tema ise pealtnägija kirjelduse kohaselt autolt lööki ei saanud, küll aga sai seda jalgratas, mis lendas eemale. Rattaga olnud laps pääses ise kergemate vigastustega.

Eesti Autospordiliit teatas sotsiaalmeedias, et võistlus on katkestatud ja algatatud on uurimine selgitamaks välja õnnetuse toimumise põhjuseid. "Kuni asjaolude täpsustamiseni võistluste korraldaja lisakommentaare ei jaga," teatas liit.

Kohila rahvasprint “Vesiroos” on Eesti Autospordi Liidu karikavõistluste neljas etapp, Lääne regiooni meistrivõistluste etapp ja M&L liiga sprindikarika neljas etapp. Üritusele oli registreerinud 105 ralliekipaaži.

Uudis on täiendamisel.

Hea lugeja, nägid õnnetust pealt? Kirjuta meile vihje@delfi.ee









