FOTOD | Jüri Vips istus uuesti F3 autosse turvalisemaks muudetud Macau ringrajal

"Ootan põnevusega oma aasta lemmik võistlusnädalavahetust. Tänavune Macau saab olema natuke suurem väljakutse kui varasemalt, eriti kiiresti lagunevate Pirelli rehvide tõttu. Seega ma olen põnevil, et saan tagasi autosse istuda," ütles Vips oma tiimi Hitech GP pressiteenistuse vahendusel.

F3 autoga pole Vips sõitnud alates 29. septembrist, mil F3 meistrisarjale Sotšis joon alla tõmmati. 27. oktoobril tegi Vips debüüdi Jaapani Super Formula sarjas, saades Suzuka ringrajal 18. koha.

Võrreldes eelmise aastaga on Macau ringrada läbinud väikse uuenduskuuri. Sellel on kaks peamist põhjust: esiteks vajas turvalisemaks muutmist kolmas, Lissaboni nimeline kurv, kus tegi eelmisel aastal kaelamurdva avarii Saksa naispiloot Sophia Flörsch, kes ka sel aastal starti tuleb. Teiseks vajas ringrada seoses uute F3 autoga, mille kaalu ja jõu suhe on mullusest erinev, ka uut homologeeringut.

Uuendustööd on läbi viidud veel mitmes rajaosas, mis on saanud uued rajapiirded või piiretele täiendavat kaitsevahtu. Pealtvaatajad sellest laias laastus aru ei saagi. Rada on endiselt 6,2 kilomeetrit pikk ning kurve on jätkuvalt 22. Macau tänavaringrada peetakse üheks tehnilisemaks rajaks maailmas.

Pühapäevasele põhisõidule eelnevad neljapäeval ja reedel kaheks jaotatud ajasõidud (15 autot ühel, 15 autot teisel päeval) ning laupäevane kvalifikatsioonisõit, mis määrab põhisõidu stardirivi. Täna oli Macaus meediapäev ning piloodid istusid autosse vaid selleks, et need pildistamiseks boksiteele üles rivistada.