FOTOD JA VIDEO | Pärnus peetud motokrossi meistrivõistluste etapil võidutsesid Krestinov ja Talviku

Päeva keskel toimunud mees-mehe vastu sprindivõistlusel sõitsid end esikolmikusse Karro, Krestinov ja Kullas.

Täna algab võistluspäev kell 11.05 kui Pärju Lennuvälja Motopark on külgvankrite ja quadide päralt. Vankritel on stardis kohalik Kert Varik, kes saavutas eelmisel aastal MM-il kuuenda koha ning tänavu on tal uueks korvimeheks soomlane Lari Kunnas, lisaks on stardis eelmisel aastal koos hollandlase Etienne Baxiga maailmameistriks tulnud lätlane Kaspars Stupelis, kes on hetkel eestlase Gert Gordejevi korvimeheks. Quadidel näitab aga maailmaklassi minekut viimase kolme aasta Euroopa meister Kevin Saar.