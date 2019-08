FOTOD | Gross möödus Lõuna-Eesti ralli 5. kiiruskatsel Solbergist ja tõusis liidriks

Valeri Gorban (BMW-Mini WRC) ja Priit Koik (Ford Fiesta R5) kaotasid Grossile võrdselt 5,1 sekundiga, Egon Kaur (Ford Fiesta Proto) oli aeglasem 5,6 sekundit. 15 MM-rallit võitnud Soome legend Mikko Hirvonen (Ford Fiesta R5) oli avakatsel 15. (+7,8).

Avapäeva ainsa kruusakatsena sõideti 9,82 km pikkune Saaluse katse. Kohati väga paksus udus ja õhtu pimeduses sõidetud katsel näitas kõige julgemat sõitu Oliver Solberg, kes edestas katsel kolmanda aja välja sõitnud Grossi 4,8 sekundiga ja tõusis liidriks. Kokkuvõttes kaotas Gross talle 2,6 ja Kaur 5,7 sekundiga.

Kolmandal kiiruskatsel (1,28 km), mil linnakatset läbiti teistkordselt, näitas Gross küll kiireimat aega ning edestas Solbergi 1,3 sekundiga, kuid kokkuvõttes jäi liidriks 17-aastane norrakas 1,3-sekundilise eduga. Kahele kiiremale järgnevad Kaur (+7,3), Blums (+27,8) ja Bulantsev (+35,0).

„Ma pole kunagi elus nii keerulistest tingimustes katset sõitnud, kui see kruusakatse (teine katse - toim.) oli. Seal polnud vahet, kas sõidad tuledega või ilma, nähtavust põhimõtteliselt polnud. Õnneks suutsin sellel kiirel katsel keskenduda ning lõpuks läks kõik hästi ja ma olen rõõmus, et oleme selle päeva finišis,“ sõnas Solberg reedel viimase katse finišis.

Üldseis avapäeva 3. kiiruskatse järel:

Meistrivõistluste klassi EMV2 avapäeva TOP3 moodustasid – Solberg – Jonston, Igor Bulantsev – Marina Danilova (Ford Fiesta) + 35 ja Denis Rostilov – Georgy Troshkin (Mitsubishi Lancer Evo IX) +37,5.

Esiveoliste klassi EMV3 ja Estonian Junior Challenge arvestuste avapäeva kiireimad mehed olid Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T), kelle edu enne laupäevaseid katseid on Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T) ees 3,2 ja Georg Linnamäe – Volodymyr Korsia (Peugeot 208 R2) 13,7 sekundit.

Neljaveoliste rahvuslikus klassis EMV4 hoiavad reede järel kaksikjuhtimist Läti võistluspaarid. Emils Blums – Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja Krisjanis Zintis Putnins – Martins Purnis (Mitsubishi Lancer Evo VIII) vahe on enne laupäeva 11,9 sekundit. Kolmandad on Mikolaj Kempa – Marcin Szeja (Mitsubishi Lancer Evo IX), kes jäävad liidritest 32,8 sekundi kaugusele.

Kaheveoliste klassi EMV5 avapäeva parimad olid Patrick Juhe – Rainis Raidma (Honda Civic). Vaid 0,9 sekundi kaugusele jäävad liidritest Kermo Laus – Alain Sivous (Nissan Sunny). Klassi kolmandad on endale juba tänavuse EMV5 klassi meistritiitli kindlustanud Klim Baikov – Andrei Kleshchev (Lada 2105), kes jäävad liidritest 9,2 sekundi kaugusele.

Kaheveoliste klassi EMV6 arvestuses juhivad Karel Tölp – Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), kelle edu Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) ees on 2,5 sekundit. Klassi kolmandad on Agris Upitis – Andris Spilva (Renault Clio RS), kes jäävad liidritest 25,9 sekundi kaugusele.

Tagaveoliste klassi EMV7 liidrid on peale reedest võistluspäeva Marko Ringenberg – Ilmar Pukk (BMW M3), kelle edu Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3) ees on 2,9 ja Justas Simaska – Aurimas Kropas (BMW 328) ees 19,1 sekundit.

Veoautode klassis EMV8, kus võistlejad startisid reedestele katsetele esimestena, said kõige kiiremini õhtusse Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A). Nende edu Rainer Tuberik – Raido Vetesina (GAZ 51) ees on 24 ja Meelis Hirsnik – Kaido Oru (GAZ 51 R5) ees 27,2 sekundit.

Lõuna-Eesti ralli jätkub laupäeval kaheksa kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 98,10 katsekilomeetrit. Teise võistluspäeva katsetele stardib TOP10 pööratud järjestuses.