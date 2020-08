FOTO | Kohila rahvarallil sõitis auto publikusse, kaks last viidi haiglasse

Autospordiliidu tegevjuht Janis Kaal kinnitas Delfile, et toimunud on õnnetus ning on teel sündmuspaigale.

Delfile teadaolevalt on üritus katkestatud. Kui palju inimesi viga sai ja mis täpsemalt juhtus, avaldame nii pea kui info selgub.

PPA pressiesindaja Andrei Jakubovitši sõnul sõitis rajalt välja üks auto, pihta kahele poisile. Üks on 10aastane, teine 12aastane. Üks viidi lastehaiglasse ja teise seisund on raskem, tema viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Esialgseil andmeil liikusid poisid üle raja väliskurvi taha keelatud alasse, kus tegelikult seista ei tohtinud.

Uudis on täiendamisel.