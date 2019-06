Suurepärase sõidu teinud Vips on pärast seda, kui Red Bull Dan Ticktumist loobus, üks noorteprogrammi lootustandvamaid sõitjaid ning võib arvata, et on vaid aja küsimus, millal 18-aastane eestlane ka vormel 1 autot testida saab.

Esimeste õnnitlejate seas sai sooja kallistuse ka Vipsi hea abimees Marko Asmer.