Esiviisiku kohta jahtinud Hannes Soomer katkestas sõidu

Lõunases kvalifikatsioonis sõitis Soomer välja viienda aja, kaotades esimese stardipositsiooni väljavõidelnud Andrea Locatellile (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 0,858 sekundit.

Tänase esimese võistlussõidu stardist sai Soomer hästi minema ja ka esimesed viis ringi olid väga head, kui ta püsis kuuendal kohal. “Siis tekkis väike kaos, Vinales ja Mahias tegid mõlemad mingi manöövri ning langesin tahapoole,” rääkis Soomer. “Hakkasin tagant uuesti tõusma ja olin Perolarist poole rattaga juba möödas — mis edasi sai, on mulle päriselt selgusetu. Meil oli väike kontakt ning alles hiljem nägin, et tema mootorratas läks vastu minu tagapidurit, mille heebel on kõver ja ka summuti sai pihta. Vigastused tsiklil on paremal pool, aga kukkusin vasakule küljele.”

Soomer tõusis püsti ja liitus võidusõiduga, kuid murdunud juhtraua tõttu tuli võistlus katkestada. “Ma ei oskaks selle manöövri juures midagi teisiti teha. Koht esinelja-viie seas olnuks täna reaalne, homme püüame uuesti,” lisas Soomer.

Tänase võidusõidu võitis Locatelli, mis oli talle tänavu kuues järjestikune võit.

Supersport klassi teine võistlussõit toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 13:30.

Peale kolme etappi hoiab Soomer maailmameistrivõistlustel 39 punktiga kümnendat kohta.