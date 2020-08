Esimesel ringil katkestanud Soomer: tänase päeva tahaks ära unustada

Soomeri jaoks lõppes tänane võidusõit esimese ringi neljandas kurvis. Start ei olnud tal täna kuigi hea ning stardijärgses heitluses võttis noormees riski, kuid sattus kurvist seest minnes äärekivile ning kukkus.

"Tänase päeva tahaks ära unustada. Sattusin rünnates valesse kohta ja kukkusin," ütles vabatreeningutes ja kvalifikatsioonis esiviisiku aegu näidanud Soomer. "See nädalavahetus näitas, et kiirus on meil olemas, nüüd tuleb see tulemuseks vormistada. Olen tänulik kogu meeskonnale ja kõigile, kes on mu selja taga. Me ei otsi enam suuri muutusi, vaid tegeleme detailidega."

Tänase võidusõidu võitis Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team), mis oli talle tänavu seitsmes järjestikune võit.

Supersport klassi MM jätkub tuleval nädalavahetusel samal Aragoni rajal Hispaanias.