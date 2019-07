18-aastane Jeets on sel hooajal osalenud ka ERC-sarja kuuluvatel Liepaja ja Poola rallil. Lätis sai ta ERC 3 Junior klassis 10. ja Poolas 7. koha.

Asfaldiga kohanemisel panustab Jeets eelkõige kardisõidukogemustele.

"Teisipäeval tegime ühe testi. See ongi minu ettevalmistus, aga olen vaadanud ka videosid. Olen kuus aastat kardiga sõitnud, ehk see aitab mind. Mul ei ole eriti kogemust, seega on minu peamine eesmärk just kogemusi korjata," ütles ta ERC kodulehele.

Nii Torni kui ka Jeetsi sõiduvahenditeks on Ford Fiesta R2 2019. aasta autod.

