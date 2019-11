EOK programm PÖFF-il toob vaatajateni Ott Tänaku filmi seninägemata kaadrid

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul avaneb spordifilme vaadates meile spordialade taustsüsteem, kuhu tavaliselt pilk ei ulatu. „Vaatajate ette tuuakse saavutuste taga olev pingutus, eneseületus ja ohverdused. Mõtlemapanevad kaadrid viivad meid poksiringist ekstreemspordialade piiride nihutamiseni mägedes ning toovad välja spordialade muutuse ja arengu ajas. Soovin kõikidele filmihuvilistele nauditavaid hetki spordifilmide seltsis!“ ütles ta.

Pimedate Ööde Filmifestivali juhatuse liige Mikk Granström rääkis: “EOK spordifilmide programm on kokku pandud kümnest 2019. aasta parimast spordifilmist. Käesolev aasta on olnud Eesti spordile hea ja antud programmi raames on kõigil võimalik näha kogu spordi ilu ja võlu selle täies hiilguses.”

Festivali EOK spordifilmide programmi suurteoseks on Eesti spordiajalugu teinud ning autorallis maailmameistriks tulnud Ott Tänaku film “Ott Tänak: The Movie”. Eksklusiivselt PÖFF-i ajal saab 18. novembril kell 18 ja 23. novembril kell l6.15 Coca Cola Plazas vaadata seansi eel lühifilmi Kataloonia rallist, mis toob ekraanile maailmameistriks tulemise pinge ja emotsioonid koos kommentaaride ja kaadritega kulisside tagant.