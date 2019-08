EM-tiitlit jahtiv Ken Torn: vajame võitu, et R5 masinaga taas sõita

ERC 3 Junior klassi võidu auhind on rallisõitjale vägagi magus ehk nimelt saab võitja sõita uuel hooajal kaks rallit R5 masinaga.

"Auhind on väga hea, sest noorel sõitjal on eelarvet R5 masinaga võistlemiseks kokku panna väga raske," rääkis Torn sarja kodulehel. "Tšempion saab aga sõita kaks rallit R5 masinaga, mis on suurepärane võimalus."

"Katsetest videoid vaadates tunduvad olud raskemad kui Roomas," jätkas eestlane. "Teedel on mõnes kohas kruusa, nii et võib tulla mu senise karjääri üks raskemaid rallisid."

Torn ja Pannas on seni sõitnud vaid kolmel ERC 3 etapil viiest, kuid tänu kolmele triumfile ollakse sarja liidrid 116 punktiga. Lähimal jälitajal, tšehhil Efren Llarenal, on 110 silma.