EM-sarja juunioride liider Ken Torn jätkab hooaega Portugalis

Tänavust hooaega kahe etapivõiduga alustanud eestlaste peamistest konkurentidest on Rally Fafe Montelongol hispaanlased Josep Bassas Mas - Axel Coronado Jiménez, kes enne eesootavat võistlust jäävad Torn – Pannasest maha 35 punktiga.

Kui kaardilugeja Pannas pole varasemalt Portugalis võistelnud, siis Torn osales 2018.aasta Portugali MM-rallil JWRC arvestuses. Kui toona võisteldi kruusal, siis nüüd on võistlejaid ees ootamas asfalt.

Asfaldil on Torn – Pannas sel aastal juba ERC sarjas võistelnud. Hooaja avaetapil, mis sõideti juulis Itaalias, panid eestlased asfaldil oma paremuse maksma kohe avakatsest ning võtsid lõpuks kindla klassivõidu. Eeloleval nädalavahetusel saab olema oluline iga läbitud asfaldi kilomeeter, sest ERC hooaja järelejäänud etapid sõidetakse samuti kõik kõval pinnasel.

„Ees ootab järjekordne asfaldi ralli. Eriti põnevaks teeb olukorra see, et nädalavahetuseks lubab vihma ja seda kogemust, et kuidas vihmaga asfaldil sõita tuleb meil veel ei ole. Nagu varasemaltki olen öelnud, siis asfaldil on täna meile iga kilomeeter kasuks ja kui tuleb nüüd veel vihma kogemus, siis on see tulevikuks kindlasti ainult kasuks," rääkis Torn.

„Oleme juba Fafes kohapeal. Just lõpetasime testikatse kirjutamise ja võib öelda, et teed on ägedad. Ilmateade lubab nädalavahetuseks vihma, see tähendab meile suurt väljakutset kuna meil see kogemus asfaldil puudub. Nagu alati, teeme ja anname endast parima," lisas Pannas.

Kokku sõidetakse ERC hooaja kolmandal etapil 18 kiiruskatset ja läbitakse 181,44 katsekilomeetrit.

Ken Torni ja Kauri Pannase Ford Fiesta Rally4 võistlusauto kannab Rally Fafe Montelongol numbrit 27.

Viimati võistlesid Torn ja Pannas Rally Estonial, kus JWRC arvestuses esikoha eest võidelnud Torn langes suurest konkurentsist laupäeval kahe rehvi purunemise tõttu. "Täna on vara öelda, ent kasuks see kindlasti ei tulnud. Sõidame pühapäeval lõpuni ja siis vaatab, kas jätkame hooaega või mitte," rääkis Torn laupäevase võistluspäeva järel Delfile. Pühapäeval katkestas mees tehniliste probleemide tõttu.