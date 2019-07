Ehmatuse üle elanud Tristan Viidas võitis Nürnburgringi etapi

„Sõit oli raske, sest ei saanud ennast hetkekski lõdvaks lasta – BMW M4 oli kogu aeg tagapeeglis nähtaval. Küll aga meeldis see, et võrreldes 24-tunni sõiduga on VLNi 4 tundi justkui sprintsõit, tänu millele ei pidanud ei ennast ega ka autot tagasi hoidma. Sain suruda nii palju nagu torust tuli. Autot esikohal üle joone tuues oli ikka naeratus näol ja tunne hea, sest suutsime terve sõidu napilt konkurentide ees püsida. Veelgi enam lisas asjale juurde juba sarja järjekorras 3. etapivõit,“ oli Viidas nädalavahetusega väga rahul.

Viidas, Scheerbarth ja Müller jätkavad VLN kestvussarjas SP10 klassi esikohal. Viidas ning Müller osalevad ka Junior Trophy arvestuses, kus ollakse 27. autost 2. kohal. Sarja üldarvestuses jagab trio omavahel 607. sõitjast kõrget 4. kohta. Järgmine VLNi etapp toimub 3. augustil taas Nürburgringil, mille 6-tunnisest sõidust on kujunenud sarja tippvõistlus.