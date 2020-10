Egon Kaur: isegi pärast edukat Rally Estoniat pole Saaremaa ralli meile jalutuskäik pargis

Kauri sõnul on rallieelsed testid läinud hästi, kuigi R5 roolist tuttavale Protole üleminek on olnud üllatavalt võõras.“ Proto juhitavus on täpsem, aga võimsusevahest tingituna nõuab ta korraliku aja tegemiseks rohkem pingutamist kurvides. Selles mõttes on see väga hea auto sõiduoskuste teravana hoidmiseks,” ütles Egon Kaur.

Kuigi Kaur on näidanud, et Ford Fiesta prototüüpauto roolis suudab ta alistada nii mõnegi võimsama autoga konkurendi, peab ta Proto jaoks väljakutseks sirgeid ja kiirendust. „Seega on ainsaks variandiks teha vahe sisse täpse kiiruslegendi ja maksimumi lähedase kurvisõiduga. Kindlasti tasub meeles hoida, et Saaremaa oskab üllatada, eriti pinnase ja pidamise vaheldumise osas.“

Kuna olud on Saaremaal muutlikud, siis paneb see rallisõitja sõnul proovile oskuse hoida tasakaalus kiirust ja rajal püsimist. “Kui me muutlikes oludes liiga palju sekundeid rajale ei jäta, on meie jaoks ralli eesmärk täidetud,” sõnas Kaur ja kinnitas, et Saaremaa Rally on alati üllatusi täis ja võistlust tuleb endiselt täie tõsidusega võtta, vastasel juhul karistatakse kähku ära.

Vaatamata sellele, et pealtvaatajaid on raja äärde oodata tavapärasest vähem, on Kauri sõnul autosid stardis siiski palju ja loodetavasti tagab see korraliku ralliõhkkonna terveks nädalavahetuseks.