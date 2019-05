Eestlased võtsid jetispordi EM-ilt etapivõite

Enne kolmandat sõitu oli reaalne võimalus etapivõit saavutada kolmel sportlasel, kõik pidi otsustama finišeerimise järjestus. Siimann tuli kolmandas sõidus teiseks ja sellest piisas etapivõidu saavutamiseks. Mehe enda sõnul oli tehnika kogu võistluse väga kiire ja endal jõudu sõita jäi veel ülegi, aga kukkumine tegi võidu palju keerulisemaks. „Ma ise arvan, et tulin selle apsakaga hästi toime ja võistlus sai ilusti jätkuda,“ võttis võitja asja kokku.

Ander-Hubert Lauri võitis SKI Junior GP3.2 esimesed kaks sõitu suure eduga, kuid kolmandas tuli kukkumine esikohalt ning kokkuvõttes etapilt teine koht. Lauri sõnul töötas tehnika hästi ja tunne oli hea aga kolmandas sõidus tehtud sõiduviga paiskas ta jetist nii kaugele, et uuesti peale saamiseks oli vaja rajakohtuniku abi, aga see võttis väga palju aega. Kaks etappi on veel ees ja võimalus tiitli eest võidelda on endiselt olemas.

SKI Veteran GP1 klassis saavutas Egon Üpraus etapilt II koha, olles kõikides sõitudes teine, lätlase Janis Uzarsi järel. “Meie klassis olid vanad kõvad tegijad ning põnevust jagus! Esikohta veel püüda ei õnnestunud aga 2 etappi on veel ees!” rääkis Üpraus pärast võistlust.

SKI Ladies GP1 klassis võitis kõik kolm sõitu rootslanna Emma-Nellie Ortendahl ja tuli etapivõitjaks. Teise koha nimel käis tihe rebimine rootslanna Jonna Borgströmi ja Jasmiin Üprausi vahel. Kahepunktise vahega tuli selle korral Borgström teiseks ja Üprausile etapilt kolmas koht. “Hooaeg sai avatud kindla ja hea sõiduga! Hoog kasvas iga sõiduga ja ettevalmistus MMiks on tehtud! Kuna tegu oli väga tehnilise ja kitsa rajaga, siis oli möödumisi keeruline sooritada ja stardijärjekord mängis olulist rolli. Kokkuvõttes jäin ma väga rahule ja sain kindlustunde hooaja alguseks!” kommenteeris Üpraus nädalavahetust.

Teise eestlannana osales etapil Kätriin Nilbe, kellel varjutasid erinevad probleemid esimest etappi, kokkuvõttes talle etapilt üheksas koht.

SKI GP1 klassis oli Portugali etapil võitmatu Kevin Reiterer Austriast, võites kõik kolm sõitu suure ülekaaluga. Teiseks tuli Lukas Binar Tsehhist ja kolmas oli Stian Schjetlein Norrast.

Eesti sõitjad Marten Männi ja Markus Lutsokert olid vastavalt viies ja kuues. Marten Männi võttis võistluse kokku järgmiselt: “Hea võistlus järgmist nädalat silmas pidades. Testisime erinevaid jette ja saime tehnika kohapealt parema aimduse. Tulemus oleks võinud parem olla aga oleme õiges kohas.”

Markus Lutsokert jäi võistlusega rahule. “Üldpildis sujus kõik hästi. Küünarnukk tekitas pisut muresid vana vigastuse tõttu, jett töötas hästi ja sõidud olid põnevad. Hetkel küll olen pisut roostes ja ruumi parandusteks on palju. Kevin oli terve nädalavahetuse kõigist üle ja poodium jäi veel kaugele, aga sellel hooajal proovime ka talle ja teistele esiotsa sõitjatele hakata peavalu tekitama,” rääkis Lutsokert sõidu järel.

EM-sari jätkub juunis Ungaris ja viimane etapp toimub juuni lõpus Horvaatias.

10.-12. mail sõidetakse Portugalis Portimaos selle aasta jetispordi MM-sarja I etapp ja juuniorite MM.