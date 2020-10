Eestlased teenisid motokrossi MM-etapil Belgias punkte

Leok sõitis hommikuses kvalifikatsioonis välja sarnaselt eelmisele etapile 16. ringiaja. Esimese sõidu avaringilt tuli eestlane tagasi väljaspool punktikohta, kuid mõne järgmise ringiga tõusis ta punktidele. Head sõitu teinud Tanel tõusis juba top 15 piirile, kuid siis tuli kukkumine ja ta kaotas sellega 15 sekundit ning mitmeid kohti. Leok hakkas seejärel uuesti tõusma ning suutis jälle mitmeid möödasõite teha ning finišisse jõudis meie mees viieteistkümnendana.

Stardi järel asus sõitu juhtima Jorge Prado (Hispaania, KTM), kuid enamuse sõidust jälitas teda sarja liider Tim Gajser. (Sloveenia, Honda). Gajser luuras liidri taga enamuse sõidust ja mõned minutid enne sõiduaja täitumist suutis ta Pradost mööduda ning liidriks tõusta. Pradol enam midagi vastu panna polnud ja Gajser võttiski võidu. Kolmandana lõpetas sõidu Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki).

Teist sõitu alustas Leok sarnaselt esimesele ning punktikohta tuli hakata püüdma kolmandast kümnest. Sõidu jooksul suutis Tanel vaikselt kohta pidevalt parandada ja viimasele ringile läks ta kuueteistkümnendana. Võimalus oli mööduda veel ühest konkurendist, kuid sõiduviga ringi alguses röövis selle. Leok jõudis finišissse kuueteistkümnendana.

Üle pika aja said stardist kolmekesi ees minema Prado, Gajser ja Cairoli. Kolmik sõitis koos seni kuni Gajser kukkus ja seitsmendale kohale langes. Seejärel võitlesid esikohale Prado ja Cairoli, sel korral tuli võitjana sealt välja hispaanlane. Cairoli lõpetas sõidu teisena ja tugeva sõidu lõpu teinud Gajser kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok üheteistkümne punktiga 15. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Jorge Prado, teine oli 45 punktiga Tim Gajser ja kolmas 38 punktiga Antonio Cairoli.

Sarja kokkuvõttes on Leok 62 punktiga 22. kohal. Liidrina jätkaval Gajseril on koos 533 punkti, teisel kohal on 478 silmaga Cairoli ja kolmandal kohal 476 punktiga Prado.

MX2 klassi avasõidus tegi Johannes Nermann rahuliku alguse, kuid sõidu edenedes hakkas ta kohti parandama. Ta suutis ise möödasõite teha ning kasutas ära teiste eksimusi ja sõidu keskel oli Johannes 19. kohal. Kahjuks 9 minutit enne sõiduaja täis saamist jäi Johannes raja äärde ning ta pidi katkestama.