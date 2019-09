Eestlased pääsesid homsesse Rahvuste Supermoto A-finaali

Kõige ebaõnnestunum oli tänane päev Pariisi lähedal Carole'i ringrajal toimuval Rahvuste supermotol esmakordselt Eesti rahvuskoondisesse kuuluval ja koondise noorimal sõitjal Alex Vetkinil (KTM), kellel jooksis kvalifikatsioonis mootor kokku ning ta katkestas kolmandal ringil. Ajatreeningus oli Vetkin 15.

Üheksandat korda Eestit esindav Prants Pals (TM) oli kvalifikatsiooni stardis kaheksas ja sõitis end seitsmendale kohale, jõudis kuuendal kohal olijale juba selja taha, kui hüppelt maandudes jäi kogemata gaas peale ja ta tõmbas piduriga ratta alt ära. „Suretasin tsikli ka kaks ringi hiljem välja,“ rääkis Prants, kes end lõpuks üheteistkümnendaks sõitis.

Kaheksandat korda rahvuskoondisesse kuuluv Patrick Pals (TM) lõpetas oma kvalifikatsioonisõidu kümnendana, kuid kuna belglase Romain Kaiversi ratas ületas mürataseme ja too sai karistuse, siis jäi Patricku kohaks protokolli lõpuks üheksas. Meeskond oli pärast kehvima tulemuse mahaarvestamist 12. ja osaleb homme seega A-finaalis. Kvalifikatsiooni parim meeskond olid võõrustajad Prantsusmaa, kellele järgnesid Prantsuse juunioride koondis ja Tšehhi.

Selle aasta rahvuskoondis erineb sellepoolest, et enam ei mindud Eestist kohale oma tsiklitega, vaid mootorrattad saadi koos hooldusega kohapeal olevatest maailmaklassi supermototiimidest. Prants ja Patrick Pals sõidavad TM tehasetiimi tsiklitega ja Alex KTM MTR tiimi mootorrattaga. „Minu jaoks on see ratas võrreldes koduse tsikliga nagu öö ja päev,“ ütles Prants Pals. „Pill on hästi maa küljes kinni, pidamine on väga hea, saab julgelt kurvist välja minna. Võimu on rattal palju, sellega sõita on poole väsitavam kui enda tsikliga.“