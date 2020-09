Eestlased korraldasid jetispordi EM-sarjas medalisaju

Vaid nelja punkti kaugusele jäi hõbemedali võitnud Juan Carlos Martin Palau Hispaaniast. Euroopa meistriks tuli kõik sõidud võitnud ungarlane Marcell Major.

Runabout GP2 klassis oli Siimann tegemas oma tiitlivõistluste debüüti. Ungari etapilt tulnud esimese sõidu võit oli üllatus paljudele. Edasi enam nii lihtne ei olnud. Sõitude esikolmikud vahetusid igas sõidus ja lõpptulemusena võisid medalile tulla väga mitmed sõitjad.

Ungari etapi teine koht ja Poola etapi kuues koht andsid sarja kokkuvõttes Siimannile pronksmedali. Hõbedale tuli leedukas Tomas Gurksnys ja Euroopa meistritiitli võitis Daniel Lasselsberger Austriast.

SKI Ladies GP1 klassis alustas Jasmiin Üpraus sarja Ungari etapil teise kohaga. Poolas võidetud kvalifikatsioon andis parima stardikoha. Esimese sõidu Jasmiin võitis. Teine start ebaõnnestus ja sõidust tuli kuues koht. Viimases kolmandas sõidus tuli neljas koht ja etapi kokkuvõttes tuli Jasmiin kolmandaks. Etapi võitis Estelle Poret Prantsusmaalt ja teine oli Emma-Nellie Ortendahl Rootsist.

EM-sarja kokkuvõttes tuli Euroopa meistriks Ortendahl, hõbemedali võitis Poret ja pronksi Üpraus.

„Väga tore on tõdeda, et konkurents naiste klassis on muutunud järjest tugevamaks! Võistlusmasinad on aja jooksul võrdsustunud ning järjest suuremat rolli mängib füüsiline vastupidavus ja julgus, mida meil jagub! Olgugi, et meid tabas seekord natuke ebaõnne, andsime me endast maksimumi ja võime jääda väga rahule Euroopa meistrivõistluste pronks medaliga!“ võttis Jasmiin võistluse kokku.