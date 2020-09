Eestlased Itaalia MM-etapil punktidele ei jõudnud

MXGP klassi kvalifikatsioonis 32. aja välja sõitnud Leok alustaski avasõitu sõitjaterivi lõpus kolmekümnenda koha piirimail. Sõidu jooksul suutis Tanel mõned positsioonid küll tõusta, kuid punktikohast jäi lahutama siiski üsna palju. Finišisse jõudis Leok 26. kohal.

Stardivõidu võttis avasõidus itaallane Ivo Mintichelli (GasGas), kuid järgnevate meeste hoog oli talle liiast ja ta langes kiirelt esikümne piirile. Esimesed kolm kohta võtsid enda kätte peagi KTM-i tehasemeeskonna sõitjad, liidriks asus Jorge Prado (Hispaania; KTM) , teisele kohale Jeffrey Herlings (Holland, KTM) ja kolmandale kohale Antonio Cairoli (Itaalia, KTM). Sõidu teises pooles oli kõige kindlam Herlings, kes võidu noppis. Teisel kohal sõitnud Prado kukkus viimasel ringil ja teiseks tõusis lõpuks hoopis Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha) ja kolmas oli Antonio Cairoli.

Teist sõitu alustas Leok sarnaselt esimesele, paari ringi möödudes oli ta TOP30 piirimail. Kui avasõidus Leok õiget hoogu üles ei saanudki, siis teine sõit õnnestus juba natuke paremini. Sõidu jooksul suutis Tanel oma kohta pidevalt parandada ja lõpuks tõusis ta 22. kohale. Punktikohast jäi teda lahutama kaheksa sekundit. Esikohale tõusis stardi järel sarnaselt avasõidule Jorge Prado, hispaanlasel aga tippvomi veel pole ja sõidu lõppudes läheb tal ikka ja jälle raskeks. Nii ka sel korral - kui sõita jäi viis minutit, siis oli Prado jaks otsas ja ta langes mitmeid kohti tahapoole ning lõpetas sõidu alles kuuendana. Esikoha teenis jälle Herlings, teine oli Seewer ja kolmas Cairoli.

Etapi kokkuvõttes sai Leok kirja 24. koha, sarja kokkuvõttes on ta kuue punktiga 32. kohal. Esikoha teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 44 punktiga Seewer ja kolmas 40 punktiga Cairoli. Oma edu suurendanud Herlingsil on koos nüüd 263 punkti. Teisele kohale tõusis 203 punktiga Cairoli ja kolmas on 196 punktiga Gajser.

MX2 klassi kvalifikatsioonis jäi Johannes Nermann viimasele, 35. kohale. Vaatamata sellele tegi ta väga hea stardi avasõidus ning ta suutis mitme ringi jooksul punktikohta hoida. Kahjuks aga sellist kiirust lõpuni tal polnud ja sõidu lõpuks langes Nermann 26. kohale. Stardi järel asus sõitu juhtima Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM), kuid poole sõidu järel suutis temast mööduda suurim rivaal tiitlile Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Geerts kätte võidetud kohta enam käest ei andnud ning talle kuulus avasõidus esikoht. Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha) lõpetas sõidu teisena ja Mathys Boisrame (Prantsusmaa, Kawasaki) kolmandana. Teises MX2 klassi sõidus Nermann nii head starti teha ei suutnud kui avasõidus. Esimeselt ringilt tuli Johannes läbi kolmekümnendana. Sellelt positsioonilt suutis ta sõidu lõpuks tõusta 24. kohale.