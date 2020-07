Eesti võidusõitja naaseb Saksamaalt kahe esikohaga

Mõlemal päeval võidutses eestlane Mercedes-AMG GT4 roolis, jagades autot sakslastest tiimikaaslastega. Pärast mitmeaastast võistluspausi võistles BMW E90 roolis ka teinegi eestlane Roul Liidemann, kes saavutas laupäeval koos kahe rootslasest meeskonnakaaslasega oma klassis 15 autost tugeva 9. koha.

Ühe nädalavahetuse jooksul peetud kaks neljatunnist sõitu olid katsumus nii meestele kui ka tehnikale, mistõttu oli laupäeva hommikul ajasõitu startinud 150 autost pühapäeva õhtuks alles vaid 110 autot! Muuhulgas elas ka Viidase tiimikaaslane Rösler reedestes vabatreeningutes üle avarii, kuid tänu mehaanikute öö otsa kestnud tööle olid auto võistluspäeva hommikuks töökorras.

Sealt edasi oli Black Falconi meeskonna ridades sõitva Viidase nädalavahetus otsast lõpuni võidukas. Laupäeval võideti koos Stephan Rösleri ning Maik Rosenbergiga nii ajasõit kui ka neljatunnine võistlus. Sama kordus ka pühapäeval koos Rösleri ning Marco Mülleriga kui oldi taaskord oma klassis võidukad nii aja- kui ka võistlussõidus. Seejuures sõitis Viidas mõlemal etapil viimased vahetused, näidates hoolimata kulunud rehvidest kaugelt parimaid aegu ning tuues auto tervena üle finišijoone.

”Nädalavahetus ei olnud kergete killast, sest kahjuks kanti suurte avariide käigus maha kümneid autosid. Kõik sõitjad jäid õnneks terveks. Avariide, autotükkide ja päästeoperatsioonide tõttu oli palju keerulisem saada kokku puhast ringi ning oma kiirust tõestada,” lausus eestlane.

Senini on viirusepiirangutega peetud etapid olnud sõitjate ning osalejate tagasiside poolest edukad ning loodetavasti hakatakse tasapisi ka pealtvaatajaid raja äärde lubama. Reisipiirangute tõttu on masinaid rajal paarikümne võrra vähem kui tavaliselt, kuid tugevad kolmekohalised stardinimekirjad pakuvad sellegipoolest võimast vaatepilti.

NLS sarja neljas etapp sõidetakse 1. augustil taas Roheliseks põrguks nimetatud Nürburgringil, kuid Viidase osalemine pole veel kindel. „Algne Porsche plaan on jätkuvalt jõus, kuid seda ainult siis, kui Euroopa oma piirid venelastele avab ja mu tiimikaaslased reisida saavad. Seni kuni see veel turvaline pole, siis tulebki hooaega planeerida üks sõit korraga. Mõned valikud on küll laual, kuid eks see saab alles võistluse lähenedes kindlaks,“ tõdes Viidas.