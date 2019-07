Eesti sõitjad on Rally Estonial R5 klassis valmis tugevaks konkurentsiks

Järgneval kolmel Eesti sõitjal on Rally Estonialt ette näidata erinevaid tulemusi erinevates klassides ja sel korral on nad kõik stardis R5 klassi autodega.

Skoda Fabia R5 autoga, mis on ette valmistatud Läti meeskonna Sports Racing Technology poolt tulevad Shell Helix Rally Estonia starti Raul Jeets ja Andrus Toom. Tehase Auto värvides sõitev Raul Jeets on osalenud kõigil Rally Estonia võistlustel ja korra on Andrus Toomi asendanud Erik Lepikson. R5 klassi autoga on ta startinud viimasel neljal rallil. Parim tulemus on neil aastast 2016, kui Rally Estonia oli FIA ERC Euroopa meistrivõistlustluste etapp ja nende koht oli neljas. Tänavust aastat, kui stardinimekiri on nii WRC autode kui R5 autode osas väga esinduslik, ootab Jeets suure põnevusega.

Raul Jeets: „Esmalt kiidusõnad korraldajatele, et selline olulise tiitliga võistlus Eestis toimub. Meie kogemus R5 klassi autoga on Rally Estonial selline, mille pealt saame minna püüdma head tulemust. Grossi Toidukaubad Viru ralli oli meile heaks kontrolliks ja seal kahe WRC auto järel saavutatud kolmas koht näitas, et liigume meeskonnaga õiges suunas. Auto on hea ja meeskond teeb korralikku tööd ja oleme valmis võitlema kõrgete kohtade eest R5 klassis. See, et rohkem eestlasi osaleb selles klassis annab meile ainult hoogu juurde!“